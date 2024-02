"Está bien güey": Pepe Aguilar despotrica contra Bad Bunny por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Bad Bunny está envuelto en polémica luego de haber usado un caballo en uno de sus conciertos, lo que le valió ser señalado por maltrato animal. Los videos en los que aparece el cantante sobre el equino llamaron la atención de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), una organización sin fines de lucro, que calificó al cantante de "irresponsable" debido al riesgo.

Dicho tema llegó hasta Pepe Aguilar, a quien le preguntaron su opinión en el programa Todo para la mujer, al cual acudió como invitado. El intérprete de Por mujeres como tú y Prometiste no se limitó al expresar lo que pensaba acerca del exponente de reggaeton y sin más lo criticó duramente, sobre todo por sus habilidades para manejar a un animal de este tipo.

Sobre Bad Bunny opino que está bien güey, no lo debió de haber hecho porque no sabe montar y se vio mal. Como no sabe montar, no tiene ni idea", mencionó.

Si bien compositor de música ranchera juzgó al puertorriqueño, sus comentarios sólo se dirigieron hacia la nula destreza al montar un caballo y lo mal que ello lo hizo lucir en el escenario. Sin embargo, no lo reprobó por el supuesto maltrato animal que todos le reprochan. De hecho, insinuó que haber ingresado al equino al espectáculo no supuso ningún factor de estrés para él.

PETA se mostró en contra de Bad Bunny

Aguilar se lanzó contra el personal de PETA que días atrás confrontó al músico cuestionándole el porqué le había parecido buena idea someter a un caballo a la presión del ruido, las luces, niebla y gritos de los fans. La organización terminó aseverando que el animal claramente no la estaba pasando bien, basándose en la reacción que se vio a través de los clips compartidos en redes sociales. Desde la perspectiva de Pepe Aguilar, esta acusación fue demasiado lejos y los argumentos eran inválidos. Él se identificó como amplio conocedor de estos animales y sostuvo que el caballo no lucía alterado, tal como apunta PETA.

El caballo no estaba nervioso, estaba más tranquilo que nosotros ahorita. Los de PETA, con todo respeto, tienen que saber a qué meterse porque ese caballo no tenía ninguna bronca", dijo el charro.

Fue consistente al pedir que PETA dejara de decir "payasadas" y que los defensores no tenías pruebas suficientes para saber si el caballo estaba en medio de una crisis. En todo caso, el único que corría riesgo era Bad Bunny ya que al no montar al animal de manera correcta, corrió el peligro de haberse caído. A pesar de estas afiladas declaraciones, Aguilar subrayó que no tiene nada en contra de PETA e incluso respalda sus objetivos, pero que en este caso no podía darle la razón a la organización porque "se pasaron" con su postura.

¿Se metieron a la cabeza del caballo para sentir los nervios que él sentía por el humo y el aire de la arena? ¡Por favor, no digamos payasadas! El caballo no tenía el problema".

Estaba agarrado de la cabeza de la silla, parecía como que se iba a ir para un lado, que se iba a caer. El único que estuvo en riesgo ahí fue él, no había nadie más en riesgo más que él", sentenció.

Fuente: Tribuna Sonora