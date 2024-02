¡Recupera tu equilibrio! Descubre las medidas clave para prevenir el 'burnout'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El burnout es un fenómeno importante en el ámbito laboral y puede tener consecuencias graves para la salud y el bienestar de las personas. Es importante identificar los signos y tomar medidas para prevenirlo y abordarlo, tanto a nivel individual como organizacional.

Así es como sabes que tienes burnout:

1. Agotamiento: ¿Qué tan agotado me siento en general? Esto también incluye fatiga, molestias físicas, falta de energía y depresión.

2. Rendimiento reducido: ¿Cómo evalúo mi propio rendimiento en la vida cotidiana, en el trabajo pero también, por ejemplo, en el contexto del cuidado de familiares o de la crianza de mis hijos?

3. Distanciamiento de la actividad (profesional): ¿Cuál es mi nivel de realización personal? ¿Qué tan bien he podido manejar las relaciones con otras personas últimamente?

Prevenir el agotamiento, pero ¿cómo? Si conoces y eres consciente de los posibles factores de riesgo, podrás tomar mejores contramedidas. Aquí te compartimos algunos hábitos que puedes adoptar para cuidarte.

1. Reflexiona acerca del estrés

Pregúntate: ¿Para qué me presiono constantemente? ¿Cuáles son mis pensamientos recurrentes? (por ejemplo, "No puedo cometer errores", "Tengo que estar siempre ahí para los demás", "Si no recibo elogios, no estoy trabajando lo suficientemente bien o lo suficientemente duro", etc.) Lleva un diario del estrés. Todos los días durante dos semanas, escribe qué tan alto fue tu sentimiento de estrés en una escala del 1 (nada) al 10 (particularmente alto) y en qué situación. De esta manera podrás descubrir qué situaciones te provocan estrés. Siempre que seas honesto contigo mismo.

2. Deporte, alimentación saludable y descansos

¿El deporte no es tu actividad favorita? Intenta salir a caminar: por ejemplo, planea caminar al aire libre durante media hora todos los días. Quizás después de unas semanas pruebes el yoga, la natación u otro deporte que puedas imaginar. El movimiento desencadena endorfinas, lo que te ayudará a sentirte mejor.

3. Mantener contactos sociales

Los contactos sociales son importantes porque proporcionan un equilibrio necesario para trabajar. En este punto, sin embargo, tiene sentido rodearse de personas que te den energía y que no la roben. Por tanto, protégete de las personas negativas .

4. Pasa tiempo contigo mismo

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sólo para ti? Vuelve a retomar un pasatiempo que le gusta desde hace mucho tiempo, lee un libro, ve al cine o a la sauna, lo que decidas. Reserva conscientemente una vez a la semana el tiempo que tiene solo para ti. Lo mejor que puedes hacer es concertar una cita contigo mismo y anotar el día en tu calendario.

5. Higiene del sueño

La falta de sueño es generalmente un factor de riesgo para nuestra salud. Es mejor asegurarse todas las noches de: ir a la cama a la misma hora, deja de ver la televisión o mirar la pantalla del móvil una hora antes de acostarte, realiza una actividad relajante como leer o escuchar música/audiolibros/podcasts.

Fuente: Tribuna