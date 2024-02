Rodrigo Cachero hunde a Adianez Hernández en redes tras presumir FOTO con su nuevo novio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido actor de melodramas, Rodrigo Cachero, acaba de emplear sus redes sociales para dejar un mensaje contundente en el que logró hundir a su exesposa, la reconocida actriz y también presentadora, Adianez Hernández, después de que ella también en sus cuentas presumiera FOTOS en las que aparece muy enamorada de su nuevo novio.

Como se sabe, en el 2023 los actores de Televisa terminaron su relación después de que se descubriera que ella le fue infiel con Augusto Bravo, la que era pareja de Cachero, con el cual parece estar en una relación perfecta y llena de mucho amor, pues ambos acaban de presumirla en redes, a lo que Rodrigo parece haber respondido así: "Dejaré esto por aquí de un modo cordial, adulto y final. Hay que saber “qué” y “cómo” hacer las cosas… y si cierras de forma correcta, siempre va a ser mejor para todos".

Ante este hecho, en su cuenta de Instagram, junto la foto de un amanecer y su anillo de bodas en un árbol este expresó: "Hace exactamente 6 años (era sábado también), formé parte de una de las bodas más armoniosas y amorosas de las que he asistido. Si alguien hubiera vaticinado lo que iba a ocurrir en el 2023, lo hubiera tachado de tonto y hasta hubiera apostado mi mano derecha de lo imposible y absurdo que podría siquiera pensarlo".

Rodrigo deja un mensaje. Instagram

Ante este hecho, Cachero agregó una reflexión en la que destaca que la vida siempre pone pruebas complicadas por algún motivo: "Pero pues no somos dueños de nada y no podemos controlar ni personas, ni decisiones. A fin de cuentas, la vida nos pone trampas, obstáculos, accidentes, enfermedades y demás circunstancias… ¿por qué? ¿Para qué? Si varios filósofos no se han puesto de acuerdo en la respuesta, yo menos".

Finalmente, afirmó que su divorcio para él fue un triunfo y lo mejor: "Ya no lo veo como una pérdida, al contrario, agradezco a la vida por todo lo que me ha regalado, por mi familia, por mi salud, el trabajo, los amigos, mis parejas y sobretodo por mis hijos que son lo más hermoso de esta existencia. Hay veces que se gana perdiendo… y otras que se pierde ganando. Estoy seguro que yo formo parte de la segunda opción".

Fuente: Tribuna del Yaqui