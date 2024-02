"¿Sigue sufriendo?": Conductora cuestiona la capacidad de Britney Spears después de finalizar su tutela

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Sunny Hostin, coanfitriona del programa The View, ha generado debate al cuestionar la capacidad de Britney Spears después de que la estrella del pop se viera liberada de su tutela de 13 años. Durante una discusión en el programa, Hostin expresó su preocupación sobre el estado actual de Spears, planteando la pregunta: "¿Sigue sufriendo?".

¿Es capaz de tomar decisiones para su vida?", se preguntó Sara Haines, otra coanfitriona del programa, en referencia a Spears. Hostin, quien admitió ser parte del movimiento #FreeBritney, manifestó su inquietud sobre el comportamiento de la cantante, aunque no proporcionó detalles específicos al respecto.

Sunny Hostin

Desde que se levantó su tutela en 2021, Spears ha generado atención con su comportamiento en las redes sociales, publicando videos que algunos consideran extraños, incluyendo momentos en los que aparece sin ropa, bailando con cuchillos y comiendo pastel en el suelo.

Las memorias de Britney Spears, tituladas The Woman in Me, publicadas en 2023, abordaron su experiencia bajo la tutela, describiéndola como un acuerdo "abusivo" que la privaba de su libertad. Spears expresó su deseo de poder compartir libremente en las redes sociales después de haber sido controlada por su padre, Jamie Spears.

El panel de The View también relacionó el caso de Britney Spears con la tutela de Wendy Williams, la expresentadora de programas de entrevistas que fue puesta bajo tutela en 2022 debido a problemas de salud, incluyendo afasia y demencia frontotemporal. Williams, cuya tutela es objeto de controversia, está actualmente recibiendo tratamiento en un centro privado, y su familia ha expresado su preocupación por no poder contactarla.

En respuesta al apoyo recibido de sus seguidores después de revelar sus diagnósticos, Williams agradeció el amor y las palabras de aliento, pidiendo espacio personal para prosperar durante su tratamiento.

La discusión en The View destaca las complejidades de las tutelas y sus efectos en la vida de los involucrados, generando reflexiones sobre la libertad, la capacidad de decisión y el bienestar de las personas bajo este tipo de acuerdos legales.

Fuente: Tribuna