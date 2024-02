Vanessa Claudio arremete contra 'haters' de Daniel Bisogno y actualiza sobre su estado

Ciudad de México. - El reconocido conductor de televisión de entretenimiento, Daniel Bisogno, ha estado en el centro de la polémica y la atención pública debido a su reciente hospitalización por problemas de salud. Esta situación ha generado una ola de comentarios en redes sociales, algunos de los cuales han sido despectivos e incluso llegaron a desearle el mal e incluso la muerte.

Bisogno fue hospitalizado debido a un problema pulmonar que presentó, sumado a complicaciones en su hígado y riñones, lo que agravó su estado de salud. Esta situación lo llevó a ser intubado e incluso inducido en un estado de coma, lo que generó preocupación entre sus seguidores y la opinión pública en general.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de ciertos sectores en redes sociales, quienes comenzaron a difundir rumores falsos sobre las causas de su hospitalización, llegando incluso a difundir la falsa noticia de que había sido internado por un contagio de VIH Sida, y deseando su muerte. Estos comentarios provocaron la indignación de algunos, como la presentadora Vanessa Claudio, quien salió en defensa de Bisogno, destacando que las personas desconocen la verdadera personalidad del conductor y que nadie merece ser objeto de tales deseos negativos.

Por otro lado, Claudio también proporcionó una actualización sobre el estado de salud de Bisogno, señalando que su productora había logrado hablar con él y que estaba mejorando. Sin embargo, no reveló detalles específicos sobre su condición médica, limitándose a confirmar que había despertado.

Respecto a la salud de Daniel Bisogno, te puedo decir que va mejorando, mi productora pudo hablar con él así que es para mí una gran ventaja. No tengo la información y no me atrevería a decir algo que no es, con ese tema seré discreta, ya despertó, es lo único que sé”