Acusan a madre de Miley Cyrus de "robarle" su actual esposo a su hija menor Noah Cyrus

Los Ángeles, California. - La familia Cyrus se encuentra en medio de una tormenta de rumores y acusaciones después de que una fuente revelara nuevas afirmaciones sobre la relación entre Tish Cyrus, exesposa de Billy Ray Cyrus, y ahora esposa de Dominic Purcell, conocido actor de Prison Break, así como su impacto en la relación de Tish con su hija Noah Cyrus.

Según un informe explosivo de Us Weekly publicado el martes, una fuente compartió detalles impactantes sobre lo que realmente sucedió detrás de escena en la familia Cyrus en los últimos años. Tish Cyrus, de 56 años, conocida por su participación en el reality show de la familia Cyrus, se casó con el actor Dominic Purcell, de 54 años, en agosto de 2023, después de su divorcio de Billy Ray Cyrus.

La fuente reveló que la hija de Tish, Noah Cyrus, estaba saliendo con Dominic cuando Tish comenzó a perseguirlo, lo que ha llevado a tensiones significativas dentro de la familia. Se afirmó que Tish estaba al tanto de la relación de Noah con Dominic cuando comenzó a contactar al actor, lo que ha causado angustia y resentimiento por parte de Noah, quien siente que su madre le "robó" a su pareja.

El informe detalla que Noah y su hermano Braison no asistieron a la boda de Tish y Dominic, lo que alimentó especulaciones sobre una ruptura en la familia. Se afirma que Noah no fue invitada a la boda, que se llevó a cabo en la lujosa mansión de Miley Cyrus en Malibú, y que la cantante de All Falls Down tenía guardias estacionados afuera en caso de que Noah intentara aparecer.

La fuente también compartió que la relación entre Noah y Tish se ha visto afectada por la relación de Tish con Dominic, lo que ha causado tensión entre Noah y su hermana Miley Cyrus. Se informa que Miley dejó fuera a su padre, Billy Ray Cyrus, de su discurso de aceptación en los premios Grammy, lo que refleja la tensión en la relación de Miley con su padre después del divorcio de Billy Ray y Tish.

Tish Cyrus ha sido franca sobre su relación con Dominic Purcell, compartiendo detalles sobre su primera cita en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper. Sin embargo, las revelaciones sobre la relación de Tish con Dominic han generado controversia dentro de la familia Cyrus y han provocado una división entre los miembros de la familia.

La relación entre Tish Cyrus, Dominic Purcell y su hija Noah Cyrus continúa siendo objeto de especulación y debate, mientras la familia Cyrus enfrenta desafíos en su relación interpersonal.

