Daniel Bisogno se retiraría tras hospitalización; Atala Sarmiento volvería a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso presentador y también actor de teatro, Daniel Bisogno, está dando mucho de que hablar y han salido teorías de que podría retirarse del mundo del espectáculo después de haber sido hospitalizado muy grave por complicaciones en su salud, incluso se ha dicho que la reconocida presentadora, Atala Sarmiento, podría regresar a México para volver a Ventaneando como su reemplazo.

No es secreto para nadie que la familia Bisogno se encuentra en una situación muy lamentable y critica, debido a que el presentador de TV Azteca tiene varias semanas internado y en terapia intensiva luchando contra un infección pulmonar, mientras que su padre, Don Concepción Bisogno, también se encontraría muy grave y luchando por su vida, y desgraciadamente su madre, Araceli Bisogno, el pasado martes 24 de febrero falleció por complicaciones.

Por este motivo es que varias celebridades y amistades del mundo del espectáculo han salido a darle el apoyo moral con mensajes de fortaleza y cariño, para el día que pueda verlos sepa que hubo gente orando por él y habrá quién lo apoye tras libar su lucha, como lo hizo Atala, que a través de Instagram expresó: "Lamento muchísimo la pena que embarga a la familia Aguilar Bisogno y el sensible fallecimiento de Araceli. Descanse en paz. Así mismo deseo, de todo corazón, que Dani recupere la salud pronto y lo tengamos de vuelta en el ruedo haciéndonos reír como siempre".

Pero, tal parece que Sarmiento no solo va a ser un apoyo para Daniel con sus palabras de aliento, puesto a que recientemente el youtuber y comunicador, Hugo Alexander Maldonado, destacó que era probable que Atala estuviera en conversaciones con Pati Chapoy y los altos mandos para integrarse al equipo de presentadores del programa vespertino antes mencionado, para llenar su espacio vacío en su retiro.

Cabe aclarar que Hugo no ha confirmado esto, sino que lo ha manejado como una teoría, puesto a que el actor de El Tenorio Cómico, podría necesitar varias semanas de reposo absoluto y no retome su carrera en ese tiempo, para poder sanar en paz y calma, destacando que Chapoy y los altos mandos lo esperaran y no será despedido, sino que buscarían a Atala como un apoyo al ver que sus niveles de rating han bajado considerablemente por esta ausencia.

