¿Deja la cárcel? Dan noticia sobre Héctor Parra, actor culpable de corrupción de menores

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 28 de febrero se realizó la audiencia de apelación de Héctor Parra, recurso que usaron los abogados del actor luego de que en 2023 lo declararan culpable por el delito de corrupción de menores tras la denuncia que interpuso en su contra Alexa Parra, fruto de su relación con la actriz Ginny Hoffman; hay que recordar que el famoso en primer lugar fue procesado por abuso contra su hija, pero lo declararon inocente.

Tras haber presenciado la audiencia que se realizó en los juzgados esta mañana, la ganadora de la última temporada del reality Las estrellas bailan en Hoy junto con la abogada Samara Ávila, confirmó que aún no han recibido el resultado del proceso de apelación y que este será otorgado en los próximos tres días hábiles. "Nos fue muy bien, el señor Héctor Parra de igual manera volvió a verter sus alegatos de viva voz de la sentencia de la primera instancia", dijo la abogada.

Y también resaltó que Héctor sigue declarándose inocente: "Niega rotundamente haber realizado cualquier tipo de acto, cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de anomalía en contra de su hija". En este sentido, la litigante puntualizó: "Fue escuchado nuevamente por estos tres magistrados honorables de la tercera sala, vamos a esperar resolución chicos, hoy no fue resuelto todavía, van a tardar los tres días de ley, a más tardar el día lunes estaríamos con la sentencia".

Sobre si acudieron Alexa y Ginny Hoffman al juzgado, Ávila aclaró que de hecho habrían cambiado de abogados: "No se presentaron, llegaron incluso dos asesores diversos, que no habíamos tenido contacto con ellos en todo el juicio, protestaron y aceptaron cargo aquí en la audiencia, refirieron que no iban a venir ninguna de las víctimas".

Alexa Parra y su madre Ginny Hoffman

Al respecto de lo que buscan con este proceso a favor de Parra, quien lleva 2 años y 8 meses en prisión, Samara recalcó: "La intención como defensa es muy clara, queremos que lo absuelvan en su totalidad, ya está absuelto de abuso sexual, vamos por la absolución de corrupción de menores".

Finalmente, Daniela Parra manifestó que seguirá luchando para que su papá no pase en la cárcel los 10 años y 6 meses que le fueron dictados como sentencia. "Para cualquier tipo de situación, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias si es necesario, si Dios quiere todo se revuelve hoy, porque si ustedes entraran a las audiencias, verían cómo es que está pasando todo esto y hasta para ustedes sería muy fácil dar un veredicto, y el veredicto es que mi papá es inocente", declaró.

