Escándalo en 'VLA': Kike Mayagoita sería el ex de Brenda Zambrano que la obligaría abortar

Ciudad de México.- De nueva cuenta uno de los integrantes de Venga la Alegría se han visto en vuelto en un fuerte escándalo, debido a que recientemente se ha dicho que sería el reconocido y polémico presentador, Kike Mayagoita, es el que sería el exnovio de la guapa influencer y estrella de realitys shows, Brenda Zambrano, que durante su adolescencia la habría obligado a abortar al que sería su primer hijo.

Como se sabe, hace poco que Zambrano formó parte del podcast de Alfredo Cantú, mejor conocido como Un Tal Fredo, en donde confesó que cuando tenía entre 18 y 19 años participó en el reality Mitad y Mitad, Juego de Amor, recordando que ahí se enamoró perdidamente de un hombre que fue su relación sentimental más traumante: "Yo me enamoro de esta persona, todo iba viento en popa, yo me entregué completamente. Estaba muy pequeña tenía como 19 o 18 años y quedé embarazada en pleno reality".

Y aunque parecía que la exintegrante de Acapulco Shore podría tener apoyo del que creía un novio maravilloso, el hombre le dijo que abortara: "Este tipo me envolvió y me hizo abortar. Me dijo, no estamos preparados para tener un hijo, creo que no es el momento, estamos muy jóvenes, te falta mucho por vivir. Obviamente uno enamorada hace cualquier estupidez, pues tomé la decisión, la tomamos entre los dos y a la semana que yo ya me sentía bien, me botó. Quedé dañada psicológicamente, veía por todos lados, ya sabes, cosas de bebés y yo en llanto, ¿por qué me dejaste, si yo te amaba?".

Kike Mayagoita. Internet

Pero eso no fue lo peor, dado a que la exintegrante de La Casa de los Famosos, destacó que poco después de su aborto él la abandono llamándola libertina: "Ha sido de las personas, que lo he dicho hasta la fecha, que yo sentía algo tan puro, tan bonito y que te decepciones de esa manera. Lo que dijo fue que él no podía formalizar una relación con alguien tan liberal como yo. Lo perdoné, pasaron los años. Me lo vuelvo a topar y lo saludo, pero hasta ahí".

Y aunque Brenda no quiso revelar el nombre de aquel hombre que la dejó tan traumada, poco después un amigo de la joven en el programa de Dulce y Picosito que es conducido por Flor Rubio, aseguró que ese hombre se trataba de Kike, destacando que ella estaba muy enamorada de él, que Brenda le contó toda la historia y sabe quién es el padre y se trata del presentador del matutino del Ajusco, destacando que hoy en día sabía que Kike era un mejor hombre y que su amiga hizo las pases con el hombre desde hacía años.

