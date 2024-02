"Estoy amolado": Ricardo Casares aparece en 'VLA' desde el hospital tras casi morir en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido presentador de TV, Ricardo Casares, acaba de pronunciarse por primera vez sobre su infarto al corazón, por lo que apareció en Venga la Alegría para dejar un mensaje de agradecimiento a sus fans y a los presentadores que lo apoyaron, mientras que se encuentra en cama desde el hospital a pocos días de casi morir en pleno programa en vivo, pues todo sucedió a escasos minutos de comenzar la emisión.

Como se sabe, Casares alertó al medio del espectáculo y público en general la mañana del pasado lunes 26 de febrero tras sufrir un infarto en las instalaciones de TV Azteca minutos antes de iniciar el programa Venga la Alegría. Tras informarse que ese mismo día el comunicador fue operado de emergencia, Ricardo decidió reaparecer a través de un video revelado por el matutino de la televisora del Ajusco, donde aclaró su estado de salud dos días después del preocupante suceso.

En este video se puede ver al expresentador de Ventaneando acostado en la cama del nosocomio en el que se encuentra recuperándose tras su lamentable accidente, mientras que expresa: "Queridos amigos del pueblo, todavía no se les va a hacer, todavía no, aquí estoy gracias a mis compañeros, gracias al Dany, que ustedes no conocen, pero me salvó la vida. Gracias a todos los que reaccionaron puntual, y aquí estoy".

Sobre cómo se encuentra actualmente, Casares aclaró: "Todavía estoy bastante amoladón, me duele todo, tengo piquetes en todas partes, pero los quiero mucho y pronto estaré ahí con ustedes. Los extraño mucho y estoy muy agradecido con todos, todos reaccionaron muy bien, les debo un cachito la vida a todos, los quiero".

Previo a este mensaje, Mariana, hermana del presentador, informó del matutino del Ajusco, producido actualmente por Maru Silva, el proceso de recuperación que los médicos esperan ver en Ricardo: "Aparentemente si todo marcha bien, en las próximas horas, ya en la noche más o menos lo estarán pasando a terapia media, para después más o menos, si todo marcha bien, el viernes o sábado darlo de alta para que se vaya a su casa. El doctor dice que más o menos quince días o tres semanas de reposo".

De igual forma agregó: "Le duele un poco el pecho, cada día le está doliendo menos; sin embargo, el doctor dice que es algo normal a raíz de un infarto". Finalmente, Mariana Casares externó su sorpresa por la recaída de salud de su consanguíneo, pero agradeció que la gente cercana al conductor haya actuado debidamente para salvarle la vida: "Obviamente está asustado, está sacando de onda, Ricardo es una persona muy sana, prácticamente no toma, come bien, tiene 43 años, está muy sacando de onda que le haya pasado esto, pero cada día lo va como procesando mejor y muy agradecido de estar vivo, muy agradecido de que la esté contando, se lo dijo el doctor ‘es algo que pocos lo cuentan’, y gracias a Dios él está bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui