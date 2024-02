"Estoy enojada": Mayela Laguna demandará al hospital que internó a su hijo por grave razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica y muy reconocida Mayela Laguna, recientemente volvió a colocarse en el centro del escándalo, debido a que en una reciente entrevista con Venga la Alegría, confesó que va a demandar al hospital en el cual ella tuvo que internar a su hijo, Apolo Guzmán Laguna, debido a una muy grave razón, como lo es dar información del menor a Efigenia Ramos, asistente de su exsuegra.

Como se sabe, Laguna hace un par de semas que reveló que Apolo, su hijo con Luis Enrique Guzmán, fue hospitalizado a causa de un Rotavirus A, destacando que esperaba que la familia Guzmán fuera a visitarlo en estos momentos tan complicados. Pero ahora, la mujer se ha dicho indignada y expresó que: "Estoy muy enojada, de calumnias como mostrar certificados de un hospital que, seguramente, yo no sé cómo le hizo Efigenia para que le dieran eso".

Según Mayela, la asistente de Silvia Pinal llegó pidiendo documentos confidenciales que no debían ser divulgados, por lo que ahora tomaría acciones, destacando que: "Yo creo que el hospital debe estar muy arrepentido, porque no sabían que lo iba a sacar en un programa de televisión y es en el INAI... porque dieron datos muy sensibles de mi hijo. Porque ella no tiene por qué salir a hablar de mi hijo, ya que ella no es su mamá, ya que ella no es su papá, ya que ella no es su tía, ya que ella no es nada de él".

Mayela con Luis Enrique y Apolo. Internet

De la misma manera, expresó al matutino de TV Azteca que no se excusó para no llevar a su hijo a la prueba de ADN y que ya está cansada de tantos ataques: "No tiene porque salir hablando de mi hijo, pero ya que mienta, diciendo, una, que enfermé a mi hijo y dos, que me hice idiota para no ir a la prueba, cuando ya había justificante, que ellos ya tenían, que ellos ya les había llegado por parte del juez seguramente, un justificante de que yo no iba a llegar y que todo me lo volteen, ya no lo voy a permitir".

Finalmente, dejó en claro que ya no permitirá a la familia Guzmán acercarse a su hijo y buscará la custodia completa del menor: "Yo antes estaba abierta a todas las posibilidades. Obviamente adoptar que no sea tonto, él es su papá legítimo, no tiene por qué llegar y adoptar. Sería quitarme la patria potestad. No sé, pero al que le voy a quitar la patria potestad es a él y nadie de esa familia vuelve a ver a mi hijo".

