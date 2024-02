Fallece a los 77 años, famosa actriz que estuvo en la serie 'Sex and the City'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La talentosa actriz de teatro y cine Lynda Gravatt falleció a la edad de 77 años, según anunció su familia el miércoles pasado. Gravatt dejó un legado impresionante en el mundo del entretenimiento, siendo reconocida por sus destacadas actuaciones en Broadway y en varias producciones televisivas a lo largo de décadas.

Conocida por su versatilidad y habilidad para interpretar una amplia gama de roles, Gravatt dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Entre sus roles más destacados en Broadway se encuentran producciones como The Old Settler, Crowns, Intimate Apparel, Miss Witherspoon, The Little Foxes y The House That Will Not Stand.

Lynda Gravatt

Además de su trabajo en el escenario, Gravatt también cautivó al público en la pantalla chica, con apariciones en populares programas de televisión como Sex And The City, donde interpretó a una mesera junto a Sarah Jessica Parker, y Law & Order: Special Victims Unit, donde dio vida a la jueza Tamara Kingston junto a Mariska Hargitay.

La carrera de Gravatt también incluyó papeles en programas de televisión como The Hoop Life y The Good Wife, así como en películas como The Bounty Hunter, donde interpretó a una jueza, y Roman J. Israel, Esq, donde interpretó a Vernita Wells junto a Denzel Washington.

Nacida en Harlem, Gravatt mostró su talento desde una edad temprana, debutando en Broadway a los cuatro años en The King And I, y actuando en recitales en el Carnegie Hall a los nueve años. Se graduó de la Universidad de Howard en 1971, donde participó en numerosas obras de teatro durante su tiempo en el campus.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el National Black Theatre en una publicación de Instagram el sábado, y su amiga Viola Davis compartió un emotivo homenaje en las redes sociales, recordando su amor por trabajar juntas y su sabiduría infinita.

Lynda Gravatt deja un legado duradero en el mundo del entretenimiento, siendo recordada por su talento, versatilidad y pasión por su oficio. Su impacto continuará siendo sentido en la industria del entretenimiento y entre aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla y trabajar con ella. Que descanse en paz.

Fuente: Tribuna