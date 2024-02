México en los Oscar: Un repaso a los mexicanos que han dejado huella en la historia de los premios

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En la historia de los premios Oscar, México ha tenido una presencia notable gracias al talento de varios de sus compatriotas que han sido nominados y han logrado llevarse a casa la codiciada estatuilla. Aunque son pocos los mexicanos que han ganado un premio Oscar, su contribución al mundo del cine ha sido significativa.

Uno de los pioneros mexicanos en los premios Oscar fue Emile Kuri, quien en 1949 ganó su primera estatuilla como director de arte en la película The Heiress, dirigida por William Wyler. Cinco años más tarde, Kuri ganó su segundo premio por Twenty Thousand Leagues Under the Sea en la categoría de Mejor diseño de producción.

En 1953, Anthony Quinn se convirtió en el primer actor mexicano en ganar un premio Oscar por su actuación en ¡Viva Zapata! como Mejor actor de reparto. Repitió el éxito en 1956 por su papel en Lust for Life.

En 1972, Manuel Arango ganó un Oscar por su trabajo en el documental Sentinels of Silence, que exploraba las antiguas civilizaciones mexicanas.

Beatrice de Alba se llevó a casa la estatuilla por Mejor Maquillaje en 2003 por su trabajo en la película Frida.

Guillermo Navarro ganó el premio a Mejor fotografía en 2007 por su trabajo en Pan's Labyrinth, dirigida por Guillermo del Toro, quien también se llevó a casa un premio ese mismo año por Mejor dirección artística.

En 2014, Lupita Nyong'o, de ascendencia mexicana y keniana, ganó el premio a Mejor actriz de reparto por su actuación en 12 Years a Slave.

Emmanuel Lubezki, conocido como "El Chivo", ha ganado tres premios consecutivos a Mejor fotografía por su trabajo en películas como Gravity, Birdman y The Revenant.

Alfonso Cuarón ha ganado varios premios Oscar, incluyendo Mejor película y Mejor director por Gravity en 2014, y Mejor director por Roma en 2019.

Alejandro González Iñárritu ha ganado cuatro premios Oscar, incluyendo Mejor director y Mejor película por Birdman en 2015, y Mejor director por The Revenant en 2016.

Guillermo del Toro ganó Mejor película y Mejor director por The Shape of Water en 2018.

En la edición de los premios Oscar 2022, Guillermo del Toro y Carlos López Estrada fueron nominados en las categorías de Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Película Animada, respectivamente.

El legado de estos talentosos mexicanos continúa inspirando a nuevas generaciones de cineastas en México y en todo el mundo.

Fuente: Tribuna