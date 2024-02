"No era una bomba": Angelique Boyer aclara incidente en el aeropuerto

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La reconocida actriz Angelique Boyer ha salido al frente para despejar los recientes rumores que circularon sobre un presunto incidente en un aeropuerto durante un viaje con su pareja, Sebastián Rulli. Según lo reportado por el programa Venga la alegría, se había especulado que Boyer enfrentó dificultades al abordar un vuelo de regreso a la Ciudad de México desde Puerto Escondido, Oaxaca, debido a un problema con su equipaje, siendo supuestamente detenida por llevar lo que se describió como una "granada".

Sin embargo, la propia Angelique Boyer ha aclarado la situación durante declaraciones realizadas este martes 27 de febrero. "Mi perfume tiene forma de granada", explicó la actriz, desmintiendo los rumores alarmantes. "Fue una confusión, no era una bomba, era mi perfume", añadió.

Por su parte, Sebastián Rulli, pareja de Boyer, comentó que no estaba al tanto de lo sucedido. "No me enteré, yo estaba en otro rollo", explicó el actor argentino, dejando claro que tampoco tenía conocimiento de los rumores que circularon en torno al incidente.

Ambos artistas decidieron no profundizar en detalles sobre el incidente, optando por despejar la situación de manera concisa. Este encuentro público marca el regreso de la pareja después de los rumores de separación que circularon a principios de febrero. En ese momento, Rulli expresó su desconcierto ante los rumores, afirmando: "No sé de dónde lo sacaron".

La rápida aclaración por parte de Angelique Boyer pone fin a los rumores infundados y aclara la situación que había generado especulaciones en los medios.

