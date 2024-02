Pattie Boyd subastará las cartas de amor que le enviaron George Harrison y Eric Clapton

Comparta este artículo

Inglaterra.- El mundo del rock y los amantes de la música están expectantes ante una noticia que remueve la nostalgia y la intriga por igual. Pattie Boyd, la exmodelo y fotógrafa británica conocida por ser la musa de dos íconos de la música, George Harrison y Eric Clapton, anunció que subastará las cartas de amor que ambos músicos le enviaron.

La casa de subastas Christie's será el escenario donde estas históricas piezas saldrán a la venta a partir del 8 de marzo, para deleite de coleccionistas y aficionados por igual.

Pattie Boyd, quien alcanzó la fama a temprana edad cuando fue seleccionada como extra en la película de The Beatles, A Hard Day's Night en 1964, cautivó el corazón George Harrison. La pareja se casó en 1966, marcando el inicio de una relación que inspiraría algunas de las canciones más icónicas de los Beatles, como Something y For You Blue.

Sin embargo, el matrimonio de Boyd con Harrison no estuvo exento de dificultades, y para 1970, la relación comenzaba a desmoronarse. Fue entonces cuando Eric Clapton, amigo cercano de Harrison y colaborador musical, expresó sus sentimientos hacia Boyd en una carta, desencadenando una serie de eventos que cambiarían el curso de sus vidas.

La carta de Clapton, llena de amor y ansiedad, sorprendió a Boyd, quien en un principio no reconoció al remitente. Esta confusión condujo a un momento de tensión y revelación que puso al descubierto los sentimientos de Clapton hacia ella.

A medida que las tensiones entre Boyd y Harrison aumentaban, la presencia de Clapton se hizo más evidente. La composición de Layla por parte de Clapton, inspirada en su amor no correspondido por Boyd, se convirtió en un himno del rock que resonaría en la historia musical para siempre.

Después de la separación de Boyd y Harrison, ella encontró consuelo en los brazos de Clapton, con quien finalmente se casó en 1979. A pesar de los altibajos de su relación, Boyd y Clapton mantuvieron una amistad duradera, incluso después de su divorcio en 1987.

La subasta de las cartas de amor de George Harrison y Eric Clapton a Pattie Boyd ofrece una mirada única y conmovedora a uno de los capítulos más fascinantes de la historia del rock. Estas cartas, cargadas de emociones y pasiones intensas, representan la esencia misma de una época dorada en la música y el amor.

