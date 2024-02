Tras 8 años vetada de Televisa, actriz llega a 'Ventaneando' en silla de ruedas y se confiesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien comenzó su carrera en Televisa hace más de 30 años y que estuvo vetada de la empresa, realizó una sorpresiva aparición en la competencia TV Azteca a través del programa Ventaneando en donde habló sobre el proyecto que recientemente rechazó. Asimismo, la también estrella de teatro sorprendió a los televidentes debido a que apareció en silla de ruedas a sus 70 años.

Se trata de la talentosa Nora Velázquez, quien ha sido reconocida a nivel internacional por su icónico personaje de 'Chabelita'. La intérprete mexicana comenzó su carrera en la empresa de San Ángel a inicios de los 90's cuando participó en telenovelas como Marisol, Carita de ángel, Aventuras en el tiempo y Al diablo con los guapos. Pero sin duda alguna su fama vino gracias a los programas de comedia Humor es... Los Comediantes, ¿Qué nos pasa? y La casa de la risa.

Lamentablemente, Nora pasó 8 años vetada de la empresa de los Azcárraga y ella misma los acusó de cerrarle sus puertas en la cadena estadounidense Estrella TV a donde llegó por medio de Univisión; y es que aunque a ella sí le daban trabajo, no permitían que el escritor de 'La Chabelita' siguieran trabajando. Tras 12 años desaparecida, tiempo en el que incluso trabajó en el Ajusco, la actriz volvió a Televisa en 2020 para ser parte de la serie Relatos Macabrones.

Nora Velázquez interpreta a 'Chabelita'

Mientras que la tarde de ayer martes 27 de febrero, Velázquez apareció en el Canal Azteca Uno porque dio una entrevista exclusiva al programa Ventaneando en la que habló de diversos aspectos de su vida. En primer lugar, la intérprete mexicana confesó que rechazó ser parte de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', cuya producción la invitó a interpretar al personaje de 'La Bruja del 71'.

Desde el aeropuerto de la Ciudad de México, Nora se dejó ver transportándose a través de una silla de ruedas y así reveló que no aceptó la oferta de estar en la bioserie de 'Chespirito': "Me llamaron para un personaje pero yo no me siento para ese personaje, yo prefiero hacer personajes originales, era una señora graciosa, delgadita, le quedaba su vestuario, yo ya me quiero ver en ese vestuario, no me sentía para nada", explicó.

Nora Velázquez confesó que aunque ella ni siquiera acudió al casting, sí fue convocada por la producción: "¿Para qué los hago perder el tiempo? si yo no me hayo, no me hubiera sentido feliz". Por último, la primera actriz habló del choque que sufrió el auto de su hermana días atrás cuando un tráiler se estrelló contra la unidad y después huyó del lugar. Nora aseguró que su hermana tuvo que pagar el deducible del seguro y se dijo dispuesta a apoyarla ante cualquier situación.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando