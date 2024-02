Tras romper con Mariela, filtran AUDIO que Cristian Castro envió a amante: "Te voy a ..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El controversial cantante mexicano Cristian Castro de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa luego de su abrupto y repentino rompimiento con Mariela Sánchez, argentina con la que tenía varios meses saliendo y todo parecía viento en popa. Como se sabe, esta sorpresiva separación ha provocado una ola de reacciones en el medio artístico, e incluso en algunas exparejas del cantante mexicano han salido a dar sus versiones.

Recientemente Majo Martino contó a través del programa Mañanísima el infierno que enfrentó al conocer al cantante, por lo que sorprendió a todos en la emisión televisiva. "A mí no me resultó ningún loco lindo, me pareció bastante desagradable Cristian Castro. Me ahorro algunos cuentitos también", inició su relato la reconocida influencer y modelo.

Posteriormente, Martino confesó cómo había conocido al hijo de Verónica Castro: "Un amigo en común, es íntimo amigo de él y me dijo 'está en Buenos Aires, llevémoslo a comer y después a tomar algo para que se distraiga un rato'. Dale te hago la gamba, vamos". Seguidamente, la exintegrante de El hotel de los famosos reveló los terribles momentos que pasó con Cristian:

Gases en el auto, sucedieron cosas. Les juro que mientras cantábamos haciendo karaoke en el auto, de repente dice abrimos las ventanillas que tiro un chicle. Mentira, era tremendo el olor2.

Asimismo, recordó que ella invitó al cantante mexicano a un programa que ella estaba conduciendo pero destacó que él se portó como un patán: "Le digo 'Cristian cómo estás?'. Me dijo ‘hola, tú eres bimbuñuelo'. Era como un bizcochito. Le digo 'te quiero invitar al programa, hacer una nota'. Y me dice, 'bueno dale, pero pásate por hotel antes'. Por supuesto que la nota nunca se hizo", destacó Martino.

Filtran polémico audio de Cristian Castro

Mientras que en el medio LAM se mostraron los supuestos chats del intérprete de éxitos como No podrás con algunas de sus amantes y filtraron un audio en el que presuntamente Cristian le pide fotos a una de ellas. Esto es lo que se escucha decir a Cristian en la grabación: "Mi amor, que rico. Que cosa tan rica, que lindo. Te voy a... todo, todo rico. ¿Me dejas verte? Déjame verte sin lo de arriba. Déjame verte abajo también, por favor".

Hasta el momento, Cristian Castro no se ha pronunciado al respecto de esta nueva polémica, pues tras confirmar su rompimiento con Mariela Sánchez, partió a Los Ángeles para cumplir con algunos compromisos laborales. "La verdad que todo fue muy tranquilo, simplemente no se pudo más. Lamentablemente lo hablamos y terminamos todo bien", mencionó el cantante a la prensa que lo interceptó en el aeropuerto.

