De luto y hundida en tristeza: Maribel Guardia llega a 'VLA' y hace dolorosa confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Maribel Guardia dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a que en una reciente entrevista con Venga la Alegría se sinceró e hizo una dolorosa confesión. Resulta que la también cantante admitió que estuvo hundida en tristeza tras la pérdida de su hijo Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, mientras se encontraba dormido en su casa.

Aunque la exesposa de Joan Sebastian ha demostrado entereza ante la muerte de su único hijo, recientemente admitió lo mal que la pasó durante estos meses de luto y duelo: "Esta cosa es sombría la del duelo, hay días que uno, o sea, después de que murió Julián, tuve una etapa bien, luego últimamente me había hundido mucho, ahora me siento mejor", explicó Guardia al reportero de la emisión de TV Azteca.

Debido a su experiencia, la actriz de novelas como Al diablo con los guapos y Corona de lágrimas no pudo evitar brindarle un consejo a las personas que atraviesan por una situación similar a la suya. "Le digo a todos los que me estén viendo, cuando piensen algo negativo, pongan dos pensamientos positivos, porque la mente la vas alimentado de dolor, te puedes hundir en la tristeza, en el dolor, en la depresión, y no te debes de permitir eso, las personas que nos amaron quieren vernos bien", subrayó.

La también conductora de Televisa también relató que hace poco el joven cantante decidió manifestarse para hacerle saber lo orgulloso que está de ella. "Quisiera que nadie pasara por lo que yo he pasado, y yo sé que muchas mujeres han pasado por eso, pero Julián está aquí en mi corazón, lo tengo tatuado en mi alma. Hoy estaba arreglando algo y me salió una tarjeta del Día de la Madre y lo leí y digo 'esas cosas no son casuales, pasan por algo'", relató.

Finalmente, Maribel Guardia se sinceró compartió parte de lo que el intérprete de Volaré le expresó en el escrito. "Fue el mensaje de él de ‘mamá te amo, mamá estoy cerca de ti, mamita estoy orgulloso de ti’, ¡ay!, él me lo mandó", dijo con una tierna sonrisa. Por otro lado, su nuera Imelda Garza Tuñón recientemente confesó que la costarricense estuvo tan deprimida tras la partida de Julián que ni siquiera quería comer.

Fuente: Tribuna