"Eso es abuso": Sarah Kohan, ex del 'Chicharito', besa a su hijo en la boca y la destrozan

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa influencer y querida modelo australiana, Sarah Kohan, recientemente se ha visto envuelta en tremendo escándalo, debido a que en redes sociales la han destrozado sin piedad entre un sin fin de criticas en el que le señalan que lo que hace "es abuso sexual", puesto a que la expareja del futbolista denominado como 'El Chicharito', compartió una foto en la que besa en los labios a su hijo mayor, Noah.

La modelo de origen australiano se encuentra en el ojo del huracán luego de su sonada relación y separación del futbolista Javier Hernández, mejor conocido como 'El Chicharito', con quien procreó a sus dos hijos Noah y Nala. Esto pues la también influencer decidió compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de lo que ha sido su vida en el mes de febrero, pero no imaginó que la instantánea donde aparece besando en la boca a su primogénito provocara la molestia de los internautas.

En estas imágenes sus seguidores completamente molestos señalaron que: "Los niños no se besan en la boca", "No besen a sus hijos en la boca, es abuso sexual", "¡Gente tratando de 'normalizar' lo que no es! ¡Los niños NO se besan en la boca!" y "Con un beso se pueden transmitir hasta 80 millones de bacterias, es sucio besar a los niños en la boca aparte que les crea confusión en cuanto los límites de la intimidad".

Sarah con Noah y Nala. Internet

Hasta el momento, Kohan no ha dado réplica a ninguno de sus detractores en redes sociales, a pesar de que algunos de sus seguidores han salido en su defensa asegurando que ese tipo de acciones deben verse "tiernas", pues tanto el menor de edad como la madre no lo hacen con ninguna mala intención o alguna malicia como muchos lo han querido poner en las redes sociales con sus comentarios tan fuertes.

Por otro lado, cabe destacar que en su vida personal, Sarah y 'Chicharito' se han mostrado más unidos por el bien de sus retoños, pues luego de su separación, la australiana decidió cambiar su residencia y mudarse a Londres, donde nació su hijo Noah, situación que provocó que el futbolista comenzara a ejercer su paternidad a distancia por su trabajo como futbolista que lo mantiene en los Estados Unidos.

Sarah besa a su hijo Noah. Instagram @sarahkohan

Fuente: Tribuna del Yaqui