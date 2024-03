'Exatlón México': ¿Qué equipo gana la Villa 360 HOY jueves 29 de febrero del 2024?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con todas las emociones a flor de piel y las tensiones creciendo, el Exatlón México se encuentra a un par de horas de conocer uno de los resultados más esperados de la competencia, sin embargo, en redes sociales ya se ha filtrado el spoiler de que equipo sería el ganador de la tan deseada Villa 360, la noche del día de hoy, jueves 29 de febrero del 2024, ¿acaso será de los Azules o los Rojos?

Como se sabe, dos veces por semana los dos equipos se enfrentan en un duelo de competencias deportivas a 10 puntos, en la pista que elige la producción, para disputarse la zona con mayores comodidades y que brinda un punto estratégico para aquellos que se queden con la victoria, misma en la que antes, el presentador Antonio Rosique señalaba que jugador del equipo iba a quedarse con el cuarto más grande al ser el que brindó más puntos.

Ahora, según varias páginas de spoilers sobre el aclamado reality de TV Azteca, los ganadores de dicha casa que podrán disfrutar de la piscina, las camas, el aire, la sala de juegos y mayores comodidades en su interior, superiores a Las Barracas, sería el equipo liderado por Javier 'El Big Papi' Márquez, lo cual ha generado un gran revuelo entre los miles de seguidores, dado a que usualmente la ganan los escarlatas.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la televisora, por lo que el resultado podría ser diferente, y no será hasta dentro de un par de horas que se sepa si es verdad que el equipo de los Contendientes van a lograr salir victoriosos ante los Famosos, que suelen tener la delantera.

Fuente: Tribuna del Yaqui