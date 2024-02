Hijo de Erika Buenfil se 'transforma' en mujer y revela si sale del clóset: "Sean quién son"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven aspirante a actor, Nicolás Buenfil, mayormente reconocido por ser el primer y único hijo de la reconocida actriz y estrella de las redes sociales, Érika Buelfil, recientemente acaba de aparecer semi transformado en mujer, pues con una fotografía este mostró parte de su verdadero ser, en la que revela si es que saldrá del clóset, siendo muy contundente al aconsejar que se debe de ser quienes son y no fingir por la sociedad.

Como se sabe, hace poco que Nicolás compartió un video en TikTok en el que se le ve realizando un baile que se tachó de ser muy afeminado de la película que se llama Saltburn, por lo que decidió salir a dar un contundente mensaje en el que negó ser homosexual: "Mi preferencia sexual… hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido… me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres".

Pero ahora, a través de su cuenta de Instagram, el hijo de la actriz de Televisa compartió una fotografía en el que se encuentra al lado de Érika mientras que él también está semidisfrazado de mujer, con una peluca en la cabeza, a la cual le agregó el contundente mensaje: "De repente me entra lo esquizo (esquizofrénico) con mi madre, jajajaja esta foto ya tiene tiempo y se las quería compartir, sinceramente me da muy igual lo que piensen de mí".

Érika y Nicolás. Internet

Ante este hecho, el joven que aspira a estar en La Casa de los Famosos México, declaró que es un chico al que no lo limita nada y disfruta de ser quién es, y sabiendo que habría habladurías dejó en claro que no está diciendo ser gay: "Me gusta divertirme y hacer cosas distintas, mi mamá en todo momento me apoya mis locuras y la amo por eso. Aquí está un claro ejemplo de ello. No se detengan nunca en ser quienes son y nunca paren de ser felices. Cada quien es una mente libre y distinta. (No estoy confesando nada)".

Por su parte, los miles de seguidores del joven le aplaudieron su actitud ante la vida y que sea así de feliz, único y sincero con él mismo sin importar el que dirán con mensajes como: "Ni siquiera tienes que aclarar que no estas confesando nada. Como me dijo mi papá una vez; mientras eso te haga feliz, que el mundo ruede", "Estás confesando que eres un ser auténtico, sin complejos y muy divertido", "Tiene la misma buena vibra que su mamá Nico. Y eso está chido. Solo vive y sé feliz como ella".

Fuente: Tribuna del Yaqui