Hundió a Galilea Montijo: Tras pedir limosna y 3 años retirado, galán regresa a Televisa

Ciudad de México.- Un reconocido actor, quien hace 3 años abandonó las telenovelas y que en el pasado confesó que tuvo que pedir limosna antes de alcanzar la fama, dio tremenda sorpresa a todos sus seguidores debido a que confirmó su regreso a Televisa. Se trata del talentoso José Ron, quien realizó su último melodrama en 2021 y se trató de La Desalmada, pues después se enfocó en su faceta como músico de una banda de rock y empezó a hacer series para Vix.

El originario de Guadalajara, Jalisco, ha tenido exitosos protagónicos en melodramas como La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Ringo y Te doy la vida. Además, fue muy conocido por un problema que tuvo con su paisana Galilea Montijo y con Andrea Legarreta, con quienes se molestó por haber defendido a Cristián de la Fuente por talar un árbol.

Soy una persona muy tranquila, pero si me buscan, me van a encontrar... no me conocen. Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona, que no me extraña que la defiendan, pero mejor se quedarían calladas", les mandó decir José.