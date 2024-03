¿Por violento? Mariela Sánchez revela la verdadera razón de su ruptura con Cristian Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica Mariela Sánchez, que ha dado mucho de que hablar, debido a que recientemente a través de Sale el Sol declararon que ella acaba revelar la verdadera razón detrás de su tan polémica y abrupta ruptura sentimental con el reconocido cantante, Cristian Castro, terminando por fin con el sin fin de rumores alrededor de esta separación, ¿acaso si es por violento?

Como se sabe, después de tantos rumores de separación, el intérprete de Azul y No Hace Falta confirmó que su relación con Mariela acabó, asegurando que no es por lo que se dice: "Se terminó la historia… La verdad que es difícil, difícil situación esta de ser cantante (…) No, no (ella no manejaba las cuentas) ella es una chica muy buena y la verdad que todo fue muy tranquilo, simplemente no se pudo más. Lamentablemente lo hablamos y todo bien".

Ante este hecho salieron a la luz varias especulaciones, como que "él la engañó con una mujer trans. En realidad, no sé por qué se le agrega la palabra trans a la palabra mujer. La engañó y listo" o que le descubrirían robo a Mariela cuando "le exigió a Cristian Castro que le hicieron auditoria a su representante, y la que resultó auditada fue ella. En un día gastó 300 mil pesos en marcas de lujo", mientras que Yolanda Andrade afirma que sería por su carácter violento.

Pero ahora, durante la emisión del matutino de Imagen TV, la reconocida presentadora, Ana María Alvarado, declaró que habló con Mariela, pues ella misma le solicitó que la escuchara. Ante este hecho, la conductora declaró que Mariela le aseguró que ella jamás tomó un peso de Castro, y que su separación fue a causa de una pelea que tuvieron después del segundo concierto de este con Yuri en la Ciudad de México.

Según lo relatado, al discutir el mánager de este le entregó un boleto para que se regresara a su país, agregando que él no entró al hotel con ella, y que por el contrario, a lo que se dice, ella realizó un inventario y con este en mano hizo entrega de cada regalo que le hizo Cristian, afirmando que lo firmó ella y su representante, que sí llevó las redes sociales del hijo de Verónica Castro, pero que también las entregó y se fue sin discutir ni llevarse nada que no fuera de ella.

Finalmente declaró que nunca estuvo con el hijo de 'El Loco' Valdés por su dinero, ya que es una mujer de 42 años de edad que tiene muchos años en el mundo del negocio, trabajando y ganándose la vida por ella misma, desmintiendo que todo lo que se ha dicho sea verdad.

Fuente: Tribuna del Yaqui