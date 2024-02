¿Se retira? Tras 'desfigurarse' y subir 20 kilos, galán de Televisa da impactante noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de recibir criticas por "desfigurarse" y haber subido alrededor de 20 kilos, recientemente el famoso y reconocido galán de Televisa y de teatro, Eduardo Santamarina, acaba de brindarle una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la cual dio una muy impactante noticia con respecto al estado actual de su extensa carrera en el mundo del espectáculo, ¿acaso se retira?

Como se sabe, Santamarina es un hombre que tiene una carrera muy larga de más de tres décadas al aire en la empresa televisiva de San Ángel, a la cual entró siendo apenas un joven y fue creciendo poco a poco obteniendo muchos proyectos exitosos con su talento tales como, Yo Amo a Juan Querendón, Ni Contigo Ni Sin Ti, y más recientemente en La Desalmada y este 2023 con Nadie Cómo Tú, siendo constante con su carrera, y volviéndose de los mayores referentes de la empresa.

A lo largo de estos años ante la pantalla chica, el reconocido esposo de Mayrín Villanueva se ha enfrentado a grandes retos físicos, pues ha tenido que subir muchos kilos para un personaje o tener que perder mucho peso, siendo tan criticado como alabado por ello, pues mientras que unos resaltan el profesionalismo y dedicación para sus papeles, otros se quejan que "gordito" se ve "desfigurado", causando un gran revuelo.

Eduardo Santamarina. Internet

Y en esta ocasión no ha sido la excepción, pues al ser captado por reporteros del matutino de la empresa San Ángel, que es actualmente producido por Andrea Rodríguez, el histrión hizo fuertes revelaciones, como el hecho de que él jamás se ha quedado con las ganas de nada, hablando de su carrera, destacando que ha tenido la suerte de siempre ser de los favoritos del público y quedar bien con sus jefes gracias a precisamente, esa disciplina y entrega con cada uno de sus personajes.

De a misma manera hizo una confesión que nadie podría creer, dado a que afirmó que actualmente ya es un hombre "a la antigua", destacando que no entiende mucho de las nuevas tecnologías y tampoco de las redes sociales, que considera un elemento crucial para su carrera, por lo que al no saber manejarlas no tiene y eso hace que se vaya rezagando con la audiencia, incluso mencionó que las nuevas generaciones no lo conocen y si lo hacen le dicen: "Ay mi mamá, o mi abuela, te aman", riéndose al recordar que antes era un galán cotizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui