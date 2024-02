St. Vincent presenta 'Broken Man' un adelanto de su próximo álbum 'All Born Screaming'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La reconocida artista St. Vincent ha sorprendido a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su próximo álbum titulado All Born Screaming, el cual está programado para llegar a plataformas el próximo 26 de abril. Este nuevo trabajo discográfico promete ser un hito en la carrera de la artista, no solo por su esperada llegada, sino también por las destacadas colaboraciones que incluirá.

All Born Screaming contará con la participación de renombrados músicos como Dave Grohl, Josh Freese, Stella Mozgawa y Cate Le Bon, entre otros. Este álbum se perfila como un proyecto ambicioso que promete explorar nuevos territorios musicales y emocionales.

Para adelantar este esperado lanzamiento, St. Vincent ha compartido el primer sencillo del álbum, titulado Broken Man. Esta canción ofrece una muestra del estilo único y evocador de la artista, combinando elementos de rock alternativo con letras profundas y emotivas.

En un comunicado de prensa sobre este disco, Annie Clark, el nombre real de St. Vincent, expresó:

Hay algunos lugares, emocionalmente, a los que solo puedes llegar dando el largo paseo por el bosque solo, para descubrir lo que tu corazón realmente está diciendo. Suena real porque es real

Estas palabras sugieren que All Born Screaming podría explorar temas introspectivos y personales, sumergiéndose en la experiencia humana de una manera honesta y auténtica. El álbum All Born Screaming promete ofrecer una experiencia auditiva única y cautivadora, con pistas que abarcan una amplia gama de emociones y sonidos. Además del sencillo Broken Man, el disco incluirá canciones como Hell Is Near, Reckless, Flea y Big Time Nothing, entre otras.

El arte de tapa del álbum, revelado junto con el anuncio, muestra una estética intrigante que invita a los oyentes a sumergirse en el universo visual de St. Vincent. Asimismo, la lista de temas revela un conjunto diverso de canciones que prometen mantener el interés del público durante todo el álbum.

Con All Born Screaming, St. Vincent continúa consolidando su posición como una de las artistas más innovadoras y talentosas de la escena musical actual. Su capacidad para reinventarse y explorar nuevos sonidos la convierte en una figura destacada en el panorama musical, y su próximo álbum promete ser otro hito en su impresionante carrera. Los fans esperan con ansias el lanzamiento de este esperado trabajo, que seguramente dejará una marca indeleble en la industria musical.

