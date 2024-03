¿Trabajó en teibol? Galilea Montijo tuvo duro empleo antes de la fama; le pagaban 10 pesos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo siempre ha enfrentado duros rumores sobre su vida personal, que van desde que en su juventud se habría dedicado a trabajar como bailarina en conocido teibol dance de su natal Guadalajara, o que habría construido su fortuna a base de romance con narcos. Tras toda la controversia, recientemente 'La Gali' decidió sincerarse ante las cámaras y confesó el duro pasado que enfrentó.

En el más reciente episodio del programa Netas Divinas se abordó el tema de la independencia financiera y la tapatía de 50 años no dudó en recordar desde cuándo ella aprendió a trabajar. Montijo explicó que siendo una niña ella entendió las necesidades que había en su hogar: "Para mí fue muy normal que tenía que trabajar, porque yo quería, no porque mi mamá me mandara", dijo antes de abordar el tema.

La también actriz de telenovelas como Tú y yo compartió que uno de sus primeros trabajos siendo apenas una niña fue como niñera de una vecina y después lavando platos, labor por la que apenas le daban 10 pesos como paga. "Si la vecina pedía que yo le cuidara a los niños, yo le cuidaba y ella me daba un dinerito, en la esquina había un puestecito y entonces la señora le dijo 'que me ayude a lavar platos' y le lavaba los platos y me daba 10 pesos, y yo feliz".

Galilea Montijo en su niñez y juventud

Montijo resaltó que el dinero que ganaba en ese entonces solamente era para ayudar a su familia y ella no se quedaba con nada: "Decía le ayudo a mi mamá, cuando el puestecito tenía 9 años, yo crecí siendo muy trabajadora". Después la presentadora estelar del programa Hoy resaltó que vivió en esta situación tal vulnerable porque su mamá era el sostén de su casa: "A mis 11 años a mí me dejaron a mi hermano y mi hermana, yo lo mandaba a la escuela, al kínder, hazles de comer, yo me volví la mamá".

'La Gali' compartió que su único sueño de juventud era terminar la escuela para dedicarse a trabajar y así poder ayudar a su madre: "Sacarla de trabajar y lo logré". Por estas mismas situaciones que ella vivió, ha intentado darle "todo" a su hijo Mateo pero siente que el pre-adolescente no entiende en realidad lo difícil que es conseguir las cosas: "A mí me cuesta porque es mi todo y me piden algo y hasta me emociona, es bien difícil uno como mamá que tuvo tantas necesidades", expresó la conductora.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable