Tragedia en Televisa: Kimberly Dos Ramos revela que falleció el amor de su vida en accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y famosa estrella, Kimberly Dos Ramos, acaba de dar una muy trágica noticia, debido a que en una entrevista esta abrió su corazón por primera vez, durante la cual reveló que falleció el amor de su vida después de haber sufrido un muy terrible accidente, señalando que quedó sumamente afectada después de este lamentable deceso que no esperaba que ocurriera.

La famosa actriz en una entrevista que brindó para Despierta América, recordó que fue hace muchos años que estaba en una relación sólida con un hombre al que amaba mucho, pero que desgraciadamente la vida se lo arrebató, destacando que eso le afectó mucho: "Tuve una pareja sentimental que duramos muchos años y por un accidente que tuvo murió. No estás preparada psicológicamente para la pérdida de alguien tan importante, pero son situaciones que te pone Dios en la vida para aprender y salir adelante".

Ante este hecho, la actriz de melodramas como La Desalmada, confesó como fue que logró superar la situación: "Creo que el poder que le demos a la mente es vital. A mí me ayudó mucho todo lo que es el poder mental que yo le di a mi vida en ese momento en esa situación; obviamente conté con el apoyo de mi familia, con el apoyo de su familia y, aunque no lo crean, mi mejor terapia fue trabajar en lo que me gusta que es la actuación".

Kimberly con José Ron. Internet

Después de que logró superar la perdida de ese hombre especial en su vida, del cual no dio nombre, señaló que comenzó con su carrera fuera de México, siendo vital para su vida: "Culminando esa situación difícil en mi vida yo me mudé a Estados Unidos y empecé un proyecto, entonces el tener la mente ocupada haciendo lo que me gusta fue yo creo que muy reconfortante para mí, mi mejor terapia y me hizo por supuesto salir adelante".

Finamente, señaló que para volver a enamorarse y estar en otra relación amorosa, tardó varios años, aclarando que no suele ventilar detalles de su vida pues prefiera mantenerla en privado: "Te deja como esas secuelas de miedo a enamorarte. Después de esa situación pasaron los años y por supuesto me he enamorado, he tenido mis parejas, solo que yo soy muy privada, no lo hago público. [Pero] sí me costó tantito".

Fuente: Tribuna del Yaqui