Wendy Guevara destroza a Alfredo Adame y hunde a 'La Casa de los Famosos' en Televisa

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación a su salida de Televisa, en donde no tuvo reparos al momento de destrozar sin piedad al polémico actor y famoso presentador de TV, Alfredo Adame, además de que también hundió a La Casa de los Famosos que está realizando Telemundo.

Como se sabe, Guevara se coronó como la gran triunfadora de la primer temporada de La Casa de los Famosos México, que fue transmitida por el canal de Las Estrellas, por lo que ahora que se encuentra al aire la versión denominada de Estados Unidos, los reporteros han cuestionado su opinión respecto a lo que viven en esta emisión, en la cual Adame no paró de mencionarla en las primeras semanas, dado a que antes de entrar tuvieron un pleito por sus comentarios transfóbicos.

La pregunta actual del millón, es a que equipo le van, si al que lidera Alfredo, que es denominado 'Fuagua', o al de Lupillo Rivera, que es el 'Team Tierra', a lo que ella respondió sin miramientos que apoyaba al hermano de de su comadre: "¿En el pleito de Lupillo y Adame? pues le voy a Lupillo, porque yo era muy de Jenni Rivera, mi comadre, claro que sí por supuesto. Pero que a todos les vaya bien, todos tenemos derecho que a todos nos vaya bien".

Wendy se lanza contra Alfredo. Internet

Ante esto, al pedirle su opinión sobre el éxito que están teniendo en redes sociales y niveles de rating, la influencer dejó en claro que no los ve de esa manera, señalando que parece que no están teniendo éxito: "Él (Alfredo Adame) dijo que nuestro programa había sido un fracaso. Yo que sepa, no está tan bueno el de ahorita, de ellos. Se la pasaron hablando de mí cuando empezó La Casa de los Famosos Telemundo, ¿y qué tiene? cada quién.

Finalmente, sobre si tiene algo que decirle a los fieles seguidores que apoyan al exintegrante de Soy Famosos... ¡Sácame de Aquí!, fue muy cortés al destacar que no, pues en realidad todas las personas son diferentes y hay quienes la apoyaran y hay quienes no: "Yo veo que hasta está fuerte, veo que la gente lo apoya. Hay de todo, hay público para todo, entonces no quiero contestarle pero ya saben que yo miedo a nadie, ni al demonio".

Fuente: Tribuna del Yaqui