Yolanda Andrade acusa de violencia a Cristian Castro tras ruptura con Mariela: "Se salvó"

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora, Yolanda Andrade, recientemente volvió a arremeter en contra del querido cantante, Cristian Castro, pues después de enterarse de su polémica ruptura con su expareja, Mariela Sánchez, esta expresó que le daba gustó pues "se salvó" de vivir cosas peores, pues de nueva cuenta lo acusó de violencia y narró una anécdota con una de sus supuestas víctimas.

Como se sabe, hace un par de días que Castro confirmó su separación con Sánchez, afirmando que: "Se terminó la historia… La verdad que es difícil, difícil situación esta de ser cantante (…) No, no (ella no manejaba las cuentas) ella es una chica muy buena y la verdad que todo fue muy tranquilo, simplemente no se pudo más". Pero aunque el intérprete de No Hace Falta dice que todo fue en son de paz, los rumores sobre agresiones, robos e infidelidades no dejan de correr por redes sociales.

Y ahora, no solo debe de enfrentar los señalamientos a que él se metería con otra mujer o que le descubriría supuestos fraudes, sino que recientemente en Montse y Joe, Yolanda afirmó que Mariela debe agradecer que puso salir de ahí, pues él es alguien violento, expresando: "Que cante muy bonito, mi respetos, qué padre, ¿pero qué esperas? A Gaby Bo que la dejó en Disneylandia ahí sola, a la chava esta... la violinista... Ahí está la pobre mujer (Mariela) a la que le hizo eso, pero no, la perra va a quedar ella y la ratera va a quedar ella ante ustedes, así como pasó versión Valeria Lieberman. Y 'ay, pobrecito, mira lo que le hicieron'... ¡Se salvó!".

Yolanda afirma que Cristian golpeó a Verónica. Internet

Ante este hecho, la reconocida actriz de Televisa aseguró que viniendo de Cristian a ella no le sorprenden esa clase de malas actitudes, pues cuando alguien es dañar a su propia madre es capaz de cualquier cosa, asegurando que ella misma tuvo que llevar a Verónica Castro al hospital por sus severas heridas: "¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá?, que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital. Muy triste, yo no me imaginé vivir una cosa así porque hasta dormida ella hacía una cosa así, levantaba los brazos y todo, fue muy fuerte, muy triste".

Pero esta no es la única ocasión en la que Yolanda acusa a Cristian de dañar a Verónica, pues señaló que su amistad, la cual se formó al trabajar juntos en Las Secretas Intenciones, acabó al ver como dañó a su madre, incluso en una entrevista del 2020 afirmó que: "La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal... los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación", sin embargo, esto no fue lo único, debido a que aseveró que fue tal su paliza que "le rompió toda la espalda y el cuello".

