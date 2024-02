¡Alarma en Marvel! Jeremy Renner confiesa que le "entusiasma" morir: "Todo solo es paz"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de su aparatoso accidente, el famoso actor que interpretó a Hawkeye por más de una década, Jeremy Renner, recientemente acaba de encender la alarma de preocupación en todo Marvel, debido a que recientemente brindó una entrevista en la que afirmó que le "entusiasma" la idea de morir pronto, señalando que cuando eso suceda será un momento en el que "todo solo es paz".

Como se sabe, en enero del 2023, Jeremy estuvo muy cerca de la muerte después de que en su casa de Reno, Nevada, al querer retirar la nieve que cubría su hogar perdió el control de su quitanieves, el cual lo aplastó con una fuerza de siete mil kilos, causando una terrible hemorragia, además de que le fracturó 30 huesos en total, se sometió a varias cirugías y se vio en estado critico varios días, tras lo que fue sometido a una rehabilitación.

Y ahora, tras un año del terrible accidente, en una entrevista para James Corden en la emisora Sirius XM, afirmó que considera que lo único seguro en la vida es el morir, por lo que no le tiene miedo, dejando en shock al señalar que: "Antes de eso, nunca tuve demasiado miedo a la muerte. Ahora sí que no me asusta, estoy doblemente concienciado. Sí, desde luego no me asusta. Ahora hasta me entusiasma pensar en ello. Para serte sincero, no deja de ser parte de la vida".

Jeremy en el hospital. Internet

Ante este hecho, impactó al confesar que para todas las personas las prioridades están muy volteadas, pues la realidad es que se enfocaban en cosas banales que dentro de todo el esquema de lo que era la vida y el mundo, lo que se quería o pedía no era nada en comparación: "Esta roca en la que estamos y que no para de girar, este cuerpo, este lenguaje que usamos y todos nuestros sentimientos y emociones y conflictos. Nada de eso vale nada en el gran esquema de las cosas".

Finalmente, señaló que le hubiera gustado perder la vida y regresar, pero que eso no sucedió y ahora solo puede reconocer que le entusiasma la idea de morir y espera ese momento: "La recuperación es una carretera de un solo sentido. No iba a volver de la muerte, lo que, por cierto, habría sido glorioso. No sé si fue porque estaba recuperando la consciencia o al revés, si me estaba desvaneciendo después de la parada cardíaca. Pero todo fue... La vida se sentía genial, toda la vida se volvió mejor. No había noción del tiempo y el espacio, sólo conocía la paz".

Jeremy Renner. Internet

