Ana María Alvarado acusa de traición a Maxine Woodside tras despido: "Era mi segunda mamá"

Ciudad de México.- En días pasados se cumplió 1 año desde que Ana María Alvarado denunció pública y legalmente que había sido repentinamente despedida por Maxine Woodside de su programa de radio, lo que desató una fuerte controversia en el medio del espectáculo. Tras haber estado en silencio por varios meses, ahora la famosa conductora volvió a hablar públicamente del tema y reveló cuál es su sentir en contra de la líder del programa Todo para la mujer.

La actual presentadora del programa Sale el Sol ahora salió a señalar que no entiende la forma en la que actuó Maxine, a quien acusó de haberla traicionado ya que no hizo las cosas bien y la despidió de la peor forma: "La traté 32 años. Había mucho cariño. La veía como mi segunda mamá. Se le olvidó todo lo bueno que hice". 'Anita' asegura que su exjefa estaba en todo su derecho de querer hacer cambios en la emisión radiofónica, pero cree que no actuó de buena fe.

Hice cosas de más y ella de un pincelazo borró todo... Me dolió su traición. No me dolieron los cambios. Ella podía cambiar lo que quisiera, pero me jugaron chueco... Si ella quería despedirme debió hablar conmigo y no hacer las cosas así".

Posteriormente, Alvarado confesó cuál sería el motivo detrás de su repentino despido de Radio Fórmula: "Ella escuchó más a las voces externas. Creyó cosas que no eran". Además, la conductora señaló que es posible que Woodside se molestara porque ella habló de la muerte de su hijo, pero aclaró que la propia 'Reina de la radio' hizo lo mismo cuando Maribel Guardia perdió a Julián: "Le hicieron creer que utilicé la muerte de su hijo".

Ella, a los pocos días de la muerte del hijo de Maribel Guardia, también habló y sabe que también eso monetiza. No me dio la oportunidad de despedirme".

Asimismo, Alvarado acusó a Woodside de burlarse de su despido al aire en Todo para la mujer: "Días después de mi despido, Maxine se puso a jugar con los otros conductores al ‘juego de la silla’. Señalaba mi silla vacía y decía: ‘Aquí está el lugar de Anita’. Me duele su forma de actuar, cuando fuimos tan cercanas". Por otro lado, Ana María mencionó que su proceso legal en contra de la periodista sigue en proceso y espera que la ley le dé la razón.

Finalmente, Ana María también señaló que de momento no han habido avances en su demanda debido a que se atravesaron huelgas y vacaciones en el juzgado y resaltó que Maxine Woodside piensa que no va a pasar nada, pero confía en que la resolución sea a su favor: "Mis abogados dicen que vamos por buen camino y no ha habido disposición por parte de ella. En la etapa de conciliación no quiso ir".

Fuente: Tribuna