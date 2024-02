Anette Cuburu culpa a Andrea Legarreta de atemorizar a Televisa; prohibiría que le hablen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y tan polémica presentadora, Anette Cuburu, de nueva cuenta se encuentra en medio del centro del escándalo, debido a que otra vez culpó de su desgracia a la tan querida actriz y famosa presentadora de TV, Andrea Legarreta, señalando que esta habría atemorizado a estrellas de Televisa para que no tuvieron ningún tipo de contacto y no aparecer en su canal de YouTube, destacando que le prohibirían que le hablen.

Como se sabe, a comienzos de este 2024, Cuburu arremetió contra Legarreta, afirmando que le arruinó la vida: "Hubo un momento de mi vida en el que la pasé muy mal gracias a ella y a Carmen Armendáriz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida si eres una mala persona, te va mal".

Y al parecer esto causó mucha molestia hasta en los altos mandos, pues en Radio Fórmula Espectacular, se acaba de afirmar que se ha vetado a Cuburu hasta de la vida de sus estrellas, a las cuales supuestamente les prohibirían tajantemente que le tomaran las llamadas para unirse a su canal de YouTube de entrevista, Anetteando, declarando que un claro ejemplo era el del famoso actor, Adrián Uribe.

Esto debido a que el reconocido presentador y periodista, Joel O'Farrili, señaló que el actor antes mencionado canceló su participación en el canal de último momento, señalando que era muy sospechoso: "En la semana que estalló el escándalo estaba invitado Adrián Uribe, curiosamente, Adrián ya no pudo llegar y a partir de ese día ya no hemos visto a elenco de Televisa en el podcast de Anette".

Pero eso no fue todo, pues poco después le cuestionó a la expresentadora de Venga la Alegría si era verdad los especulaciones de su veto y la prohibición sobre estar en contacto para formar parte de su proyecto, a lo que ella respondió contundentemente de manera afirmativa: "Lo que se ve no se pregunta, nada más chequen lo que sale en la pantalla y lo que no sale en la pantalla, no hay ni qué contestar eso. Así la vida te pone, no es que uno sea fuerte, es que no te queda otra opción".

