Entre lágrimas, Galilea Montijo confirma rechazo de su hijo y dura petición que le hizo

Ciudad de México.- Sin duda alguna la presentadora Galilea Montijo no ha vivido unos meses fáciles, pues ha pesar de que ha alcanzado el éxito a nivel profesional, en cuestiones personales no le ha ido nada bien. Como se sabe, fue a principios de 2023 que la conductora y actriz tapatía anunció que ya era mujer divorciada, pues tenía meses de haber finiquitado su separación de Fernando Reina Iglesias.

Recientemente la originaria de Guadalajara, Jalisco, confesó ante las cámaras que ha tenido problemas con su hijo Mateo, sobre todo porque el adolescente no ha aceptado del todo que ella ya se encuentre en una nueva relación sentimental con el modelo español Isaac Moreno. "Mateo todavía me hace así como (pensativo)... lo sigue digiriendo, es más complicado, pero ya lo está entiendo", confesó 'La Gali' semanas atrás.

Sumado a esta situación, ahora la presentadora de 50 años ha compartido más detalles de la complicada situación que vive con su hijo adolescente. En un reciente capítulo del programa Netas Divinas, tanto Montijo como la periodista Paola Rojas confesaron que han sufrido el rechazo de sus hijos debido a su polémica vida en el espectáculo. La exesposa de 'Zague' fue la primera en revelar esta triste situación.

La exconductora de noticias mencionó que uno de sus retoños le ha pedido que no lo acompañe en eventos escolares o en sus partidos de futbol: "Mi hijo evitaba que yo fuera a sus entrenamientos de futbol". Posteriormente, Paola relató que ella habló con su heredero pasa saber porqué no la quería en sus momentos importantes y el menor le confesó que sufría bullying: "Un día lo hablamos y me pidió que por favor no fuera. Lo molestan mucho. Me duele".

Después, Galilea Montijo se sumó a las declaraciones y reconoció que ella también pasa por algo similar con Mateo: "Es horrible que te callen, a mí me pasa con Mateo en el futbol, me dice 'mamá no grites'". Y tras escuchar las palabras de Paola, la tapatía casi se conmovió hasta las lágrimas pues recordó que su hijo también sufre de burlas por ella: "A mí me dio sentimiento, a mí también me lo dicen", comentó Gali.

El profesional que estaba invitado les recomendó a ambas madres de familias que comprendan que sus hijos están pasando por una etapa difícil que es la preadolescencia, y que constantemente estén diciendo a sus menores que ellas están interesadas en su vida y que siempre estarán para ellos, a pesar de que no lo requieran. "En terapia me dicen 'no te pongas al nivel de la consciencia de un niño chiquito', como mamá dices 'por qué me trata así, por qué me contesta así' pero claro, es imposible ponerte al nivel de ese niño", dijo Montijo con la voz entre cortada.

