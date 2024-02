Famosa modelo y actriz finge su muerte por cáncer y las redes se le van encima

Comparta este artículo

Mumbai, India. - En las últimas horas, el nombre de la reconocida modelo y actriz de 32 años, Poonam Pandey, ha ocupado los titulares de las redes sociales después de que se difundiera la noticia de su supuesta muerte a causa del cáncer de cuello uterino el pasado 2 de febrero. Sin embargo, un giro inesperado en los acontecimientos reveló que todo se trataba de una mentira creada por la propia celebridad.

La conmoción inicial ante la trágica noticia dio paso a la indignación cuando Poonam Pandey reapareció en sus redes sociales para explicar a sus millones de seguidores que su "fallecimiento" había sido parte de un truco publicitario diseñado para generar conciencia sobre el cáncer de cuello uterino.

En sus declaraciones, la modelo y actriz expresó: "Estoy aquí viva. El cáncer no me reclamó, pero trágicamente, se ha cobrado la vida de miles de mujeres que surgieron de la falta de conocimiento sobre cómo hacer frente a esta enfermedad… El cáncer cervical se puede prevenir completamente".

A pesar de la supuesta intención altruista detrás de la campaña de concientización, las reacciones en las redes sociales no tardaron en aparecer, con cibernautas expresando su indignación y críticas hacia Poonam Pandey y su manager por haber difundido una noticia falsa sobre su propia muerte.

Comentarios como "Estoy feliz de que estés viva, pero por favor arréstenla por este drama y truco publicitario" y "La próxima vez, la gente no te tomará en serio", reflejan la pérdida de credibilidad y la falta de empatía percibida hacia las personas que realmente sufren esta enfermedad.

Poonam Pandey, originaria de la India, ha tenido una carrera destacada en la industria del entretenimiento desde su juventud, con participaciones en diversas producciones como Love is Poison, Malini & Co y The Journey of Karma, entre otras. Sin embargo, esta polémica ha generado un revuelo significativo en torno a su imagen pública y credibilidad.

Fuente: Tribuna