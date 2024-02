Horacio Pancheri vuelve a negar insultos contra Samadhi Zendejas y ella da contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados el intérprete argentino Horacio Pancheri reapareció en un evento público de teatro y durante su encuentro con la prensa fue cuestionado sobre la polémica que protagonizó meses atrás con la actriz mexicana Samadhi Zendejas. Como se recordará, el protagonista de la serie El Juego de las Llaves fue acusado de violentar a Samadhi luego de burlarse de su físico llamarla "fea".

Cuando surgió esta controversia, el exnovio de Marimar Vega aseguró que él no había emitido este comentario en contra de la estrella de Telemundo y explicó que en realidad le habían hackeado su cuenta de Instagram. Aunque el tema ya parecía haber quedado atrás, recientemente los reporteros cuestionaron a Horacio sobre ello y respondió de la siguiente forma: "Ya pasó, hay que nutrirse de cosas buenas".

El ahora prometido de la modelo Isa Valero mencionó que él está muy seguro de que nunca insultó a la actriz de novelas como Atrévete a soñar: "La verdad es que yo siempre le deseo lo mejor a todo el mundo, no soy una persona agresiva, la gente que me conoce sabe cómo soy, jamás insultaría a ninguna mujer, la gente que quiera creer que lo crea, por eso no me involucré en chismerío", dijo contundente.

Por otra parte, Samadhi recientemente también habló al respecto y dijo que dio vuelta a la página por este escándalo y confesó que ya dejó ese tema en el pasado. "Ay, ya, eso es tiempo… ya, pasó eso. Creo que lo tenía qué decir se dijo, sabe que yo soy pro a las mujeres y trabajo todo el tiempo en mandar este mensaje, este propósito que es empoderarnos a las mujeres mexicanas y siempre voy a ir reforzando eso".

En su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Samadhi agradeció el apoyo de Danna Paola ante esta situación y destacó el poder que las personas de su género han obtenido en los últimos tiempos. "Sí, bueno, yo soy muy feliz de contar con mujeres tan empoderadas apoyándonos, creo que esta etapa de apoyarnos entre mujeres cada vez es más fuerte", puntualizó.

Finalmente, la artista de 29 años externó sus intenciones de crear una red en apoyo a las mujeres que son objetivo de cualquier tipo de violencia. "Que en mis redes sociales siempre comparto cosas positivas, que no voy a permitir nunca que nadie le diga algo feo a una mujer, en mi familia son puras mujeres, y nada, creo que cada vez la historia se escribe con mujeres haciendo historia", mencionó Zendejas.

