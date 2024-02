Influencer trans denuncia discriminación tras ser desalojada de hotel en Tijuana

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California. - En un incidente que ha generado controversia en las redes sociales, la famosa influencer Vanessa Labios 4K se vio obligada a desalojar su habitación de hotel en Tijuana, lo que ella denuncia como un acto de discriminación por parte del establecimiento. El incidente tuvo lugar durante una transmisión en vivo desde el hotel, momentos antes de un evento en un club nocturno.

Según relató Vanessa Labios 4K, en plena madrugada, mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo desde su habitación de hotel, recibió la noticia de que no se le permitía el acceso a su equipo de trabajo. A pesar de sus intentos por resolver la situación con la recepcionista, esta se mantuvo firme en su decisión de no permitir el acceso.

La situación tomó un giro aún más inesperado cuando, mientras estaba siendo maquillada en su habitación, la policía tocó a su puerta y le informó que debía desalojar el hotel de inmediato. Ante esta situación, Vanessa Labios 4K se vio obligada a abandonar el lugar, llevando consigo sus maletas y comunicándose con las autoridades pertinentes para denunciar lo que considera un acto de transfobia.

A pesar de los intentos de llegar a un acuerdo, la influencer fue obligada a retirarse del hotel. En sus redes sociales, Vanessa Labios 4K denunció públicamente el trato discriminatorio que recibió y, aunque inicialmente se mostró afectada por el incidente, posteriormente tranquilizó a sus seguidores asegurando que la situación no tuvo mayores repercusiones.

"Hay Vane que pena de verdad me dolió el corazoncito de cómo te sacaron es una vergüenza nuestro bajacalifornia se pasaron de verdad", "Con la niña no!!!! Vane, todo el apoyo desde Chile que este tipo de discriminación no vuelva a ocurrir ni en Mexico ni en todo Latinoamérica", "Yo quiero dar un saludo al que le estaba planchando el pelo ! La defendió a capa y espada", fueron algunos comentarios que le dejaron sus seguidores en redes.

Con 30 años de edad, Vanessa Labios 4K, conocida por sus transformaciones físicas, ha ganado popularidad gracias a sus transmisiones en YouTube y su cercana amistad con Las Perdidas. Este incidente resalta la importancia de abordar y combatir la discriminación en todas sus formas, incluso en el mundo de las redes sociales y la influencia digital.

