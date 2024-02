Top 5 de telenovelas que fracasaron estrepitosamente en la televisión mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En nuestra sección habitual de destacados, presentamos una lista de las telenovelas que se convirtieron en rotundos fracasos en la televisión mexicana, en especial en la cadena Televisa, quedando prácticamente en el olvido. Estas producciones, ya sean originales o adaptaciones, no lograron cautivar al público y se vieron eclipsadas por una recepción negativa. A continuación, enumeramos estas desafortunadas incursiones en el mundo de las telenovelas:

Corazón Salvaje (México, remake de 2009): Esta versión del remake de la popular novela Corazón Salvaje y Yo Compro esa Mujer fue un desastre desde su inicio. Con 135 episodios, la falta de química entre los protagonistas y una trama desarticulada llevaron a esta producción a ser un martirio para los amantes de las telenovelas, a pesar de haber recibido nominaciones y premios.

Luz y Sombra (México, 1989): A pesar de contar con un elenco destacado encabezado por Thalía, esta telenovela juvenil no logró cautivar al público, reduciéndose de 100 a 80 capítulos debido a su baja recepción.

La Sombra del Otro (México, 1996): A pesar de una trama prometedora, la actuación de sus protagonistas, especialmente Edith González y Rafael Rojas, no logró conectar con el público. Con solo 60 episodios emitidos, esta producción no alcanzó las expectativas de audiencia.

La Esposa Virgen (México, 2004): Aunque destacó por su tema musical, esta adaptación de la radionovela homónima de Caridad Bravo Adams no logró convencer al público debido a una trama inconsistente y un giro final que dejó mucho que desear.

No tengo Madre (México, 1997): Con una paupérrima actuación de Eugenio Derbez y una trama llena de incongruencias, esta producción se convirtió en uno de los mayores fiascos de la televisión mexicana, siendo cancelada después de solo 20 capítulos.

Estas producciones no solo fueron un fracaso en términos de audiencia, sino que también representaron una decepción para aquellos que esperaban mucho más de ellas. Aunque no todas las apuestas en la televisión son exitosas, estas novelas quedaron marcadas como ejemplos de lo que no se debe hacer en el mundo de las telenovelas.

Fuente: Tribuna