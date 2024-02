Tras 'infidelidad', Claudia Martin se sincera en 'Hoy' y revela si agranda su familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de todo el drama de infidelidad por parte del productor de TV, Andrés Tovar, recientemente la famosa y muy reconocida actriz, Claudia Martín, ha dejado las cosas atrás y está lista para seguir avanzando en su vida y su relación con el galán de melodramas, Hugo Catalán, pues recientemente en una entrevista con el programa Hoy se sinceró y revela si agrandará su familia.

Como se recordará, Martin entre el 2021 y el 2022 dio mucho de que hablar, debido a que en TV Notas sacaron la información de que presuntamente la actriz le habría descubiertos mensajes a Tovar, que en esa época era su esposo, muy comprometedores con la reconocida actriz y cantante, Maite Perroni, la cual ha negado rotundamente haberse metido en el matrimonio de ambos, tras lo que poco después confirmó su relación, se casaron y ahora son padres de una niña.

Pero, pese a que aún este tema sigue causando ruido en algunos de sus fans, la actriz de Fuego Ardiente ha demostrado que dejó todo eso atrás y ahora se encuentra muy feliz y enamorada de Catalán, incluso ya ha confesado que quiere ser madre: "Siempre he querido ser mamá, soy muy niñera, los bebés y los niños me siguen mucho, me da mucha ilusión, también sé que la edad es importante en términos biológicos, hay que tomarlo en cuenta próximamente", agregando que congelaría sus óvulos.

Y ahora, en su más reciente entrevista con el matutino de Televisa, Claudia habló de lo maravillosa que ha sido la convivencia con el hijo que tuvo Hugo de una relación anterior, impactando al señalar que ya han tenido viajes juntos y que todo se ha dado de forma espectacular, especialmente en la última visita que el joven que vive en el extranjero les hizo en la Ciudad de México, demostrando que todo está marchando en armonía y felicidad.

Ante este hecho le cuestionaron si ya pensaba en convertirse en madre al lado de Hugo, a lo que ella con una sonrisa dijo que podría ser, que aún no habían tocado ese tema, pero que ella tiene claro que sí quiere convertirse en madre, solo que todavía no es el momento, pero cuando lo sea y esté en la dulce espera va a festejarlo, cerrando así su entrevista con la prensa del programa producido por Andrea Rodríguez.

Fuente: Tribuna del Yaqui