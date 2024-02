Ángela Aguilar critica el reguetón y dice que "hay que regresar a las canciones bonitas”

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La talentosa cantante mexicana Ángela Aguilar ha lanzado su nuevo disco titulado Bolero, una colección de nueve emblemáticos boleros que prometen enamorar a sus seguidores. Este álbum cuenta con colaboraciones especiales de renombrados músicos como Amadito Valdés y Trio Los Panchos, agregando un toque de autenticidad y maestría musical a cada melodía.

Para promocionar su nuevo proyecto, Ángela Aguilar visitó el programa Todo Para La Mujer, donde la periodista Maxine Woodside aprovechó la oportunidad para cuestionarla sobre la ausencia de reguetón en su disco. La joven cantante respondió con claridad y convicción, expresando su opinión sobre este género musical: "Yo creo que hay que regresar al amor inocente, a las canciones bonitas, a las canciones que no tienen que ni faltar al respeto, ni denigrar, ni hacer nada ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a quien sea".

Ángela Aguilar explicó que eligió interpretar boleros porque son canciones que pueden disfrutarse en cualquier momento y lugar, sin generar incomodidad ni vergüenza en el público. Destacó la importancia de transmitir un mensaje de amor genuino, especialmente en el mes del amor y la amistad, donde las canciones pueden conectar emocionalmente con las personas.

Además, la joven cantante dejó claro que nunca incursionará en el género del reggaetón, ya que no se siente cómoda interpretándolo: "Yo no voy a cantar ninguna canción con la que yo no me sienta cómoda cantando ni que sea un género que no me guste".

Ángela Aguilar también compartió su pasión por el mariachi y los boleros, destacando su dificultad tanto en la interpretación como en las letras. Esta dedicación a los géneros tradicionales mexicanos ha sido parte fundamental de su carrera artística, que ha sido respaldada desde sus inicios por su padre, el reconocido cantante Pepe Aguilar, una figura destacada en el ámbito del regional mexicano.

Con más de 9.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, Ángela Aguilar se consolida como una de las artistas más escuchadas en México. Su compromiso con la música auténtica y su rechazo al reggaetón son un testimonio de su integridad artística y su determinación por mantener viva la esencia de los géneros tradicionales en la industria musical actual.

Fuente: Tribuna