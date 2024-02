¿Quieres bajar 5 kilos en tiempo récord? Sigue los consejos para cuidar tu figura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para perder peso rápidamente, solo necesitas conocer y adoptar los reflejos correctos a diario. Así que, para ayudarte a perder cinco kilos en tiempo récord y de manera sana, te compartimos algunos consejos.

¿Cuánto tiempo se tarda en perder cinco kilos?

En primer lugar, es una buena idea calcular su IMC y consultar a un médico para obtener una opinión externa. De hecho, muchas mujeres se torturan a sí mismas con dietas cuando no las necesitan en absoluto. Si el índice de masa corporal es normal, es decir, entre 18.5 y 24.9, no tiene sentido perder peso. La indicación de pérdida de peso se considera en el contexto del sobrepeso, cuando el IMC es superior a 25.

Para perder cinco kilos rápidamente, no hay secretos: hay que llevar una dieta equilibrada a diario. Y eso no tiene por qué significar restringirse. Hay que comer proteínas, alimentos sanos, y hay mucho donde elegir: lácteos, pescado, carne, huevos... Entonces, no destierres los alimentos ricos en almidón, al contrario, y no elimine ninguna grasa: son ricos en vitamina E. Solo tienes que asegurarte de comerlo en cantidades razonables y evitar ciertos alimentos procesados o un antojo de calorías demasiado alto. Necesitas una dieta regular de 3 comidas al día. Aunque no desayunes por la mañana, necesitas 3 comidas y comer siempre al menos un tentempié después de 12 horas de ayuno o sueño.

El efecto yo-yo a menudo se relaciona con el hecho de que durante un período de dieta, los pacientes hacen algo demasiado drástico y agresivo para el cuerpo. Por un lado, te sentirás cansado, ya que esto afectará a tu ingesta calórica no compensada, y por otro lado, experimentarás fatiga mental, ya que solo se necesita un exceso para sentirte culpable.

Si quieres un menú de muestra, puedes inspirarte en este. Es esencial comer de todo para proporcionar al cuerpo todos los nutrientes necesarios. Estos son los consejos de los expertos:

Desayuno: una bebida para rehidratar el cuerpo después de la noche, evitando los zumos de frutas (demasiado dulces y calóricos) y prefiriendo una fruta, con un producto lácteo, grasas buenas como la mantequilla y un plato dulce y/o salado según preferencia.

Almuerzo: una ingesta de proteínas, con una ración de frutas, verduras, lácteos y productos de cereales como el pan.

Cena: bastante rica en productos lácteos, frutas, verduras. Con proteína, pero en menor cantidad que a la hora de comer.

Fuente: Tribuna Sonora