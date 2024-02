Romina Marcos defiende a Leslie Gallardo ante críticas en 'LCDLF': "No deja de ser un ser humano"

Ciudad de México.- En medio de la vorágine de conflictos y tensiones que caracterizan la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, la participante Leslie Gallardo se ha convertido en el epicentro de la polémica, siendo señalada por sus declaraciones explosivas y actitudes controvertidas. Ante las crecientes críticas hacia Gallardo, su cuñada Romina Marcos salió en su defensa, dejando entrever que la relación de Leslie con su hermano, Emilio Osorio, podría estar en riesgo.

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Romina Marcos no dudó en abordar la situación, destacando que todos los participantes de esta temporada han experimentado momentos de tensión y explosividad. Sin embargo, centró su atención en Leslie Gallardo, mencionando que, a su salida del reality show, su hermano Emilio Osorio sostendrá una conversación crucial con la modelo debido a las declaraciones que ha realizado, especialmente aquellas dirigidas a Karol Sevilla, exnovia del cantante.

Vamos a hablar con ella, o bueno, yo qué, va a hablar Emilio con ella supongo. Hay muchas cosas que hemos hablado Emilio y yo que nos damos cuenta que pasan con ella porque la conocemos y sabemos cosas de su vida privada que la gente no sabe. Ella ha tomado la decisión de no decir y no es por justificarla tampoco", expresó Romina Marcos. Aunque reconoció que las acciones de Leslie pueden no ser las más correctas, subrayó que no la considera una mala persona