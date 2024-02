Taylor Swift se sentará junto a Lana Del Rey en los Premios Grammy 2024

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La anticipación está en su punto máximo para la próxima 66ª ceremonia anual de los Premios Grammy, y Taylor Swift, la sensación del pop, tendrá mucha compañía entre la multitud. El sábado, se compartió un video en la cuenta oficial de Instagram de CBS, ofreciendo a los usuarios un vistazo a la disposición de los asientos en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, revelando que la cantante de 34 años se sentará junto a su ex colaboradora Lana Del Rey durante la ceremonia.

Un mensaje breve e irónico dejado en el pie de foto de la publicación decía: "En nuestra era #GRAMMYS". Swift y Lana Del Rey, cuyo nombre real es Elizabeth Woolridge Grant, también se ubicarán cerca de la parte delantera del escenario en el evento anual.

Lana del Rey y Taylor Swift

Los dos creadores de éxitos colaboraron en la exitosa canción Snow On The Beach, que apareció en el álbum más reciente de Swift, Midnights. Este disco, lanzado en octubre de 2022, rápidamente se disparó a la cima de numerosas listas, incluido el Billboard 200 de EE. UU., y fue bien recibido por los críticos, con una puntuación de 85 en Metacritic.

Snow On The Beach también fue un éxito en las listas, alcanzando el número cuatro en el Billboard Hot 100 de EE. UU. Lana Del Rey habló sobre su trabajo en la canción durante una entrevista con Billboard, revelando que Swift estaba entusiasmada con la posibilidad de colaborar.

La cantautora de False God "fue muy firme en que quería que estuviera en el álbum, y realmente me gustó esa canción", comentó Lana. Además, compartió que se centró en la producción para asegurarse de que su parte sirviera como un aspecto integral de la canción.

En cuanto a los premios Grammy, Lana Del Rey ha sido nominada a un total de cinco premios, principalmente por su trabajo en su álbum de 2023 Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd. Por otro lado, Swift ha sido nominada en seis categorías, todas relacionadas con Midnights.

Ambos artistas competirán por premios importantes como Canción del Año, Álbum del Año y Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo. La 66ª ceremonia anual de los Premios Grammy está programada para el domingo, prometiendo ser un evento lleno de emoción y talento. Los premios se llevarán a cabo mañana domingo 4 de febrero a las 19:00 horas.

