Tragedia: Los Bunkers revelan la verdad detrás de la salud de su baterista Mauricio Basualto

Ciudad de México. - La preocupación entre los fanáticos de Los Bunkers se desató recientemente cuando la banda informó que su baterista, Mauricio Basualto, sufrió una complicación de salud durante un concierto. Ahora, tras varios análisis médicos, se ha revelado la verdad detrás de su padecimiento, que ha llevado a la cancelación de más presentaciones.

Según un comunicado oficial emitido por la banda, los análisis médicos indicaron que Mauricio Basualto presenta un estado de salud delicado. Se ha determinado que sufrió un cuadro hipertensivo con antecedentes cardíacos, lo que provocó una situación crítica durante el concierto y puso en riesgo su vida.

Los Bunkers

Afortunadamente, Mauricio se encuentra estable en este momento, pero aún requiere de supervisión médica y reposo para su completa recuperación. "Mauro se encuentra estable, recuperándose y recibiendo la atención que requiere, tuvo un cuadro hipertensivo con antecedentes cardíacos; por eso debe mantenerse en reposo", explicó la banda en el comunicado.

Debido a esta situación, Los Bunkers han tomado la decisión de posponer más presentaciones para permitir que Mauricio pueda recuperarse adecuadamente. Los shows programados para el 1 y 2 de febrero serán pospuestos para el 5 y 6 de abril respectivamente, y los tickets adquiridos serán válidos para esas fechas.

A pesar de estos contratiempos, la gira Ven aquí de Los Bunkers continuará, y se espera que Mauricio se recupere a tiempo para el próximo concierto en Perú el 10 de febrero en Coquimbo. La banda, conocida por su energía en el escenario y su sólido repertorio, es uno de los grupos más esperados en la Ciudad de México, donde se presentarán el 13 de julio en el Palacio de los Deportes. Se espera que en esta presentación, Los Bunkers deleiten a su público con lo mejor de su repertorio, incluyendo nuevos lanzamientos.

Los fanáticos de Los Bunkers están enviando mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación a Mauricio Basualto, mientras esperan ansiosamente su regreso al escenario en óptimas condiciones.

Fuente: Tribuna