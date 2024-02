Tras lucha contra el cáncer, muere Helena Rojo: Así fue su historia de amor con Juan Ferrara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo está de luto este domingo 4 de febrero, pues durante las últimas horas del día de ayer, se confirmó la sensible muerte de la actriz María Helena Lamadrid Ruiz, mejor conocida en el medio como Helena Rojo, uno de los talentos más emblemáticos del cine y la televisión mexicana. Sobre la causa de muerte, se reveló que fue a causa del cáncer, enfermedad contra la que luchó durante varios daños.

El primer reporte sobre la muerte de la talentosa actriz lo compartió la periodista de Multimedios, María Luisa Valdés Doria, quien además señaló que la artista será velada en su casa: "Confirmo el fallecimiento de la gran Helena Rojo, falleció a las 3 de la mañana de cáncer, será velada en su casa... descanse en paz", escribió la comunicadora en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter). Cabe señalar que la protagonista de Retrato de una familia mantuvo su enfermedad lejos del ojo público, por lo que no hay más detalles sobre su sensible fallecimiento, a la fecha de publicación de esta nota.

Así fue siempre Helena Rojo, quien también decidió ocultar muchos aspectos de su vida persona, como lo fue su romance con el actor Juan Ferrara, con quien incluso llegó al altar. En realidad, es poco lo que se sabe sobre su historia de amor, pues los dos artistas no compartían detalles a medios de comunicación. Se sabe que contrajeron nupcias en 1976, cuando ella tenía 31 años de edad, y ya tres hijos (frutos de su primer matrimonio).

Así fue el romance entre Elena Rojo y Juan Ferrara. Foto: Twitter

No obstante, siempre circularon mitos sobre el origen de los tres hijos de la protagonista El privilegio de amar. Aunque investigaciones de espectáculos señalan que estos serían de Ferrara, en realidad la actriz nunca lo confirmó. Sobre su relación, los talentos mencionaron que "difícilmente" sus carreras se cruzaban en proyectos de televisión; sin embargo, en el teatro es donde sí podían compartirse más.

Es el único medio en el que podemos decidir trabajar nosotros. Nosotros hacemos la empresa, escogemos la obra, decidimos el reparto y cada año, año y medio, dos años salimos de gira por toda la República. Hacemos teatro juntos", comentaron en una entrevista.

Luego de más de una década juntos, en 1987, la pareja se separó. Ni Rojo ni Ferrara hablaron de los motivos. Años después, en 1998, cuando comenzó a la producción de El Privilegio de Amar, la relación volvió sonar en medios, ya que fuentes señalaron que Carla Estrada (productora) invitó a la hoy fallecida a ser la protagonista, cosa que aceptó; no obstante, también habría pensado en el exesposo de la actriz. Información extraoficial señala que la reconocida histrionisa se habría opuesto.

Hasta el 2000, en una conversación con la periodista Angélica Sánchez Vilchis, Helena Rojo rompió el silencio sobre por qué se negaba a hablar de su divorcio; se limitió a decir los siguiente: "Yo evito hablar de esa relación porque me costó mucho trabajo deshacer la imagen que teníamos de pareja, tuve que reiniciar mi carrera cuando me divorcié. Juan siempre se portó muy bien con mis hijos y es a ellos a quien tengo que agradecer muchísimo, porque fueron un apoyo impresionante en los momentos en que me sentía como perro sin mecate. A Ofelia Guilmain, su madre, la mejor artista que yo he conocido dentro y fuera del escenario, la llegué a querer como a una madre, pero para mí cuando algo se acaba, cierro la puerta, le echo llave y tiro la llave a la basura”, sostuvo la actriz".

A la fecha de publicación de esta nota, el actor Juan Ferrara no ha hablado sobre la muerte de su exesposa.

