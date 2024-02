Triste adiós: Famosos como Lucero y María Sorté se despiden de Helena Rojo

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La comunidad artística en México está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida actriz Helena Rojo a los 79 años de edad, después de una valiente batalla contra el cáncer. La partida de Rojo ha dejado un vacío profundo en la industria, ya que durante más de cinco décadas deslumbró en una amplia variedad de producciones, destacándose en telenovelas, cine y teatro.

Su legado perdurará en la memoria de quienes la admiraron por su versatilidad y dedicación en cada uno de sus personajes. Helena Rojo dejó una huella imborrable gracias a su habilidad para interpretar roles complejos con maestría, ganándose el respeto y admiración de colegas y seguidores.

Helena Rojo

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) fue una de las primeras en expresar su pésame tras la triste noticia, reflejando el profundo impacto que la partida de la actriz ha tenido en el gremio. Actores y actrices como María Sorté, Lucero, Erika Buenfil, Alicia Alarcón y muchos otros han manifestado su conmoción y tristeza ante la pérdida de Helena Rojo.

Lucero, quien compartió escenario con Rojo en la telenovela Por ella soy Eva, le rindió un emotivo homenaje en redes sociales, destacando su belleza, talento y humanidad. "La más guapa y linda, gran actriz y compañera, mujer bella por dentro y por fuera. Descansa en paz Helena Rojo adorada, fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca. Grande entre las grandes. Amada y admirada por siempre. Mi más sentido pésame para su familia y amigos. Que desde ese bello lugar en el que ahora ella está, siga cuidando de todos sus seres queridos", apuntaló.

Ana Martín, por su parte, recordó a Rojo como una amiga querida y una actriz incomparable, prometiendo que algún día volverán a encontrarse. "Amiga bellísima, tantos años de trayectoria inigualable, gran actriz. Momentos maravillosos que viví contigo, algún día estaremos juntas. Te vamos a extrañar tu público y todos nosotros. Mi más sentido pésame para toda tu familia que sabemos todos tus amigos que fue lo más importante en tu vida, mucha fuerza para toda la familia. Vuela alto Helena Rojo como siempre volaste y como siempre te dijimos nuestra amada y bella Helena Rojo", escribió en Instagram.

Sofía Castro, Sylvia Pasquel, también se despidieron, esta última puso: "Mi querida Helena, dejas una enorme huella como actriz y como ser humano. Te agradezco todo lo que compartiste conmigo, te voy a extrañar mucho amiga ¡Eres una estrella que jamás dejará de brillar ! Te quiero mucho…¡En otra vida nos volveremos a abrazar ! #DescansaEnPaz #HelenaRojo", escribió.

Y María Sorté también compartieron mensajes llenos de cariño y admiración hacia la actriz, recordando momentos compartidos y expresando su dolor por su partida. "¡Estoy en shock, no lo puedo creer! Mi querida Helena Rojo ha partido de regreso a la Casa del Señor. Tres telenovelas juntas, una obra de teatro... Hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver. Pido a Dios le otorgue a sus seres amados Paz, esa Paz que sobrepasa todo en tendimiento. ¡Descansa en Paz mi querida Helena!", escribió.

La partida de Helena Rojo deja un vacío irremplazable en la industria del entretenimiento mexicano, pero su legado perdurará a través de sus inolvidables actuaciones y el amor y respeto de sus colegas y seguidores. En este momento de dolor, la comunidad artística se une para honrar la memoria de una de las grandes figuras del espectáculo en México.

Fuente: Tribuna