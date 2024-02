"Es una mier...": Destrozan a Taylor Swift en los Grammy por "desprecio" a Celin Dion

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- De nueva cuenta la famosa y reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, de nueva cuenta se ha convertido en tendencia en las redes sociales, debido a que la han acusado de hacerle "desprecio" a la tan galardonada y muy querida cantante, Celine Dion, por lo cual varios de los espectadores de Los Grammy 2024 no han dudado en destrozar a la joven y afirmar que es "una mierda..." de persona.

Cómo se sabe, fue la noche del pasado domingo 4 de febrero cuando se realizó la entrega número 64 de los premios Grammy, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, durante el cual la reconocida creadora de temas como Lover y Karma fue una de las premiadas de la noche gracias a su exitoso álbum Midnights, causando un gran revuelo pues se enfrentaba a grandes de la industria, tales como Lana del Rey, con la cuál subió al escenario.

Pero no todo fue celebración, debido a que después de que Swift subió al escenario junto a la intérprete de Young And Beautiful, varios de los espectadores de la entrega de premios comenzaron a destrozarla en críticas, afirmando que "ignoró" e hizo un feo desprecio a una de las mayores figuras de la industria, Celine, dado a que cuando le entregó el galardón apenas y la mira, jamás le dijo gracias y no le dio el típico abrazo y beso en la mejilla después de que se los entregan, lo cual fue inaceptable para muchos.

Uno de los principales en juzgar a la cantante fue el periodista mexicano, Héctor Navarro, que destacó que aunque era fan de Taylor, sí se pasó con Celine, pidiendo a los seguidores de la joven que reaccionen: "Yo admiro profundamente a Taylor Swift pero esta tremenda grosería a Celine Dion es INACEPTABLE: 1. Existen jerarquías y el premio te lo está dando la más grande intérprete, una leyenda. 2. ¡No puedes solo ignorarla! Eso NO. 3. Perdón swifties pero deben reconocerlo. Le falló a Tay Tay".

Pero hubo quienes no fueron tan benevolentes con la cantante, debido a que en X, antes conocido como Twitter, la destrozaron con insultos y adjetivos calificativos muy desagradables: "Taylor Swift ni siquiera volteó a ver a Celine Dion, que es una leyenda de la música y Taylor Swift pues siempre demuestra lo que en realidad es, una mustia mosca muerta que en realidad es una mierd... de persona".

Fuente: Tribuna del Yaqui