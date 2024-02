Manelyk González en cara y hunde a Emilio Osorio en 'LCDLF'; destroza a Leslie Gallardo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa influencer y actriz, Manelyk González, está en el centro de la polémica, debido a que no tuvo reparos al momento de encarar y hundir al reconocido actor y joven cantante, Emilio Osorio, durante la más reciente gala de La Casa de los Famosos México, en donde una vez más destrozó sin piedad a la estrella de realitys shows, Leslie Gallardo, tachándola de "ridícula".

Como se sabe, Leslie ha estado dando mucho de que hablar dentro de la casa con sus ataques a Thalí, sus referencias a Manelyk y el llorar por su pareja, por lo que González en un en vivo expresó que: "Me parece absurda, es que Leslie no es nada. Se las quiere dar de muy per.... No la soporto, se los juro, no la soporto. Intenté hablar un poquito mal de ella en la gala, pero como que me pararon, yo me dejo ir. No sé qué prefiero, si tenerla ahí adentro y verla de repente en pantalla porque yo no la voy a soportar los domingos en las galas, ¡qué horror".

Tras esto, el pasado domingo 4 de febrero, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy se presentó en la gala de dicho reality de Telemundo, en la que también se presentó como invitado Emilio, para apoyar a su pareja y tratar de defenderla ante las cámaras con toda la polémica que ha estado viviendo, argumentos que uno a uno Manelyk fue desechando y hundiendo sin piedad alguna, robándose la noche con sus comentarios.

Uno de los momentos más fuertes, fue cuando dijo justo a un lado del hijo de Niurka Marcos que ella solamente estaba usando su relación sentimental para causar lastima y ocultar un medio cabr... de que sea expulsada, destacando que así no tendría que demostrar su tristeza o rabia si era expulsada, sino que diría que fue lo mejor pues extrañaba a su pareja, burlándose de que tiene apenas dos semanas adentro, a lo que Emilio dijo que no le diría nada pues es un caballero.

Finalmente, durante las gala, el hijo Juan Osorio al momento de estar sentados en la mesa, expresó que cada uno veía su experiencia muy diferente a los demás, por lo que respetaba la opinión que daba "la señora Mane", a lo que ella no tuvo reparos al volver a enfrentarlo y señalar que era "señorita", sosteniendo en todo momento lo que dijo de que realmente nadie lo conocía y que Leslie estaba sobre Thalí porque es la que sí genera.

Fuente: Tribuna del Yaqui