“Me tenía cansada”: La Chule rompe el silencio sobre su separación con Luisito Comunica

Comparta este artículo

Medellín, Colombia. - En una emotiva y sincera entrevista con Un tal Fredo en el podcast Hablemos de tal, Cynthia, conocida cariñosamente como La Chule o Lenguas de Gato, abrió su corazón para compartir detalles íntimos sobre las razones detrás de su sorpresiva separación del famoso creador de contenido, Luisito Comunica.

La influencer, reconocida por su autenticidad y franqueza, buscó compartir su verdad y aclarar las especulaciones que han rodeado su ruptura. Durante la entrevista, La Chule dejó en claro que su intención no es alimentar el odio ni crear polémica, sino simplemente compartir su experiencia y su verdad después de años de mantener silencio ante las críticas y especulaciones.

La Chule y Luisito Comunica

Esto no es chisme, porque es mi verdad, mi experiencia y mi sentimiento", expresó La Chule. La expareja, que alcanzó la fama a través de las redes sociales, había mantenido en secreto los motivos de su separación hasta este momento.

La joven reveló que la ruptura ocurrió aproximadamente una semana antes de que estallara la controversia en las redes sociales sobre una supuesta infidelidad por parte de Luisito Comunica, un tema que fue expuesto por Lizbeth Rodríguez.

La influencer compartió que, a pesar de la separación, surgieron malentendidos sobre quién fue el responsable de poner fin a la relación. "Yo corté, y ni siquiera quiero que sea como de 'Ay, yo te dejé'. Yo puse el pie para decir esta relación ya no es, ya no la quiero, y me salí de esa relación", afirmó La Chule.

Además, reveló una sorprendente historia detrás de un incidente en el que descubrió que sus pertenencias estaban escondidas en la casa que compartía con Luisito Comunica. La explicación de su expareja, de que escondió sus cosas para experimentar cómo se sentiría sin ella, dejó a La Chule incrédula.

Después de la ruptura, La Chule destacó que se sintió liberada de una relación en la que ya no se identificaba con el camino que estaban siguiendo juntos. Comenzó a explorar sus propios intereses y emprendió el camino hacia su propio bienestar emocional, incluso iniciando terapia. “Su contenido a mí ya me tenía un poco cansada el personaje, me tenía un poco cansada la manera de viajar me tenía un poco cansada. El hate de la gente hacia mí yo ya no quería tener nada que ver con esa parte”, dijo.

Iba a hacer mis cosas, quería estudiar fotoperiodismo, quería irme a estudiar a Madrid, quería viajar más, quería hacer mis cosas”, apuntaló.

La valentía y honestidad de La Chule al compartir su experiencia brindan a sus seguidores un vistazo íntimo a su viaje personal después de la separación. Priorizando su propio crecimiento y bienestar emocional, La Chule se despidió de la relación con Luisito Comunica buscando un nuevo camino y explorando nuevas facetas de su vida.

Fuente: Tribuna