"Qué acabado": Tras 13 años retirado de Televisa, Aarón Díaz aparece irreconocible en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el famoso actor Aarón Díaz ha sido uno de los galanes más importantes y queridos de las novelas de Televisa debido a que realizó exitosos proyectos que marcaron historia en la televisión. Sin embargo, el intérprete mexicano permaneció retirado de la empresa desde hace 13 años, hasta que este lunes 5 de febrero reapareció en el programa Hoy; el actor lució irreconocible en su regreso y se llevó varias críticas.

El protagonista del Canal de Las Estrellas comenzó su carrera en San Ángel actuando en el exitoso melodrama El Juego de la Vida y luego participó en grandes producciones como Clase 406, Corazones al límite, Barrera de amor, Lola, érase una vez, por mencionar algunos. Su último proyecto en esta empresa fue la exitosa novela Teresa, que estelarizó junto a Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

Desde hace una década, el exesposo de Kate del Castillo, de quien se divorció durante el año 2012, había preferido realizar proyectos en Estados Unidos de la mano de Telemundo; entre algunas de las series que hizo están Santa Diabla, El Talismán y Betty en NY. No obstante, ahora Aarón volvió a Televisa con su nueva serie en VIX+, Reconexión México, donde muestra los rincones más mágicos del país.

Así lucía Aarón Díaz en su juventud

En días pasados el actor de 41 años fue captado caminando en los pasillos de Televisa y cuando fue abordado por reporteros del matutino Hoy, el mexicano respondió a las interrogantes de porqué abandonó el canal. "Sí me gustaría regresar, la última que yo hice aquí fue Teresa y ahorita entrando me trae tantos recuerdos este lugar", expresó el famoso en la reciente entrevista. Además, Díaz precisó que no ha aceptado ninguna novela en la última época es porque no han sido proyectos interesantes.

La gente no ha parado de preguntarme cuándo y ¿cuándo? cuando llegue la novela correcta, escoger la correcta".

Aarón fue tajante al asegurar que nunca se retiró del medio sino que se volvió más selectivo: "Me ven muy de vez en cuando porque tardo en escoger proyectos, no decidí alejarme, jamás quiero estar alejado, pero necesito encontrar el proyecto adecuado". El público de inmediato reaccionó al regreso de Díaz al programa y no pararon de opinar que luce totalmente irreconocible y "viejo".

Se ve bien acabado".

Parece señor de más de 50".

Perdió su galanura y apenas tiene 41".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy