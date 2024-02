¿Se separan? Esposo de Maribel Guardia hace dolorosa confesión de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conocido empresario, Marco Chacón, recientemente habló con la prensa sobre lo que actualmente le depara la vida a su esposa, la famosa actriz y querida cantante, Maribel Guardia, de la cual hizo una muy dolorosa confesión ante los cuestionamientos del estado anímico de la estrella de Televisa, tras todo lo sucedido en el año pasado y rumores a su alrededor, ¿caso confirme que se separan?

Como se sabe, lamentablemente el 2023 no fue el mejor año para Guardia, debido a que perdió a su único hijo, Julián Figueroa, que solo contaba con 27 años de edad, a causa de un infarto fulminante, tras lo que la madre de su nuera, Imelda Garza Tuñón, se lanzó en su contra y afirmó que estaba al borde del divorcio tras más de 20 años de matrimonio con Chacón, lo cual ella simplemente salió a desmentir de forma tajante.

Y ahora, durante una entrevista que se le realizó a Marco en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, este amablemente se sinceró ante las cámaras para hacer duras confesiones. Primeramente, declaró que el Julián no había dejado un testamento, pues nadie pensó que esto podría pasar y que la sucesión testamentaria de Joan Sebastián estaba en pausa por ese mismo motivo, señalando que todo eso lo estaban viendo las autoridades correspondientes y ellos no tenían nada en que meterse, por lo que no tenía mucho que decir al respecto.

En cuanto a sus sentimientos tras haber perdido a quién fue como un hijo, Marco declaró que fue muy doloroso, pero que le ha tocado ser el fuerte, el sostén de Maribel, dado a que ella aunque a veces parece estar bien no es así, confesando que por un día bueno vienen 15 malos, y que era un proceso natural, pues perder al actor de Mi Camino Es Amarte fue algo muy fuerte, en especial porque nadie jamás pensó que podría suceder.

Ante esto, le cuestionaron sobre la paternidad que ejerció sobre Julián a lo que este contó anécdotas de como Guardia lo alentaba a que lo reprendiera cuando se necesitaba, señalando que a veces era desgastante, pues él no quería hacerlo. En cuanto a José Julián Figueroa y su educación, Marco declaró que por el momento estaban brindando todo el apoyo necesario y siempre lo iban a hacer, en todas sus decisiones.

